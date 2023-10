Γάζα ελληνορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Πορφυρίου: Επλήγη από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή

Η ελληνορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Πορφυρίου επλήγη από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή το βράδυ της Πέμπτης, υποστηρίζει η Χαμάς. Η εκκλησία στην πόλη της Γάζας ανήκει στο Ορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, το οποίο ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι “παραμένει δεσμευμένο να εκπληρώσει το θρησκευτικό και ηθικό του καθήκον παρέχοντας βοήθεια, υποστήριξη και καταφύγιο σε όσους έχουν ανάγκη, εν μέσω των συνεχών ισραηλινών απαιτήσεων να εκκενωθούν αυτοί οι ναοί από πολίτες και των πιέσεων που ασκούνται στις εκκλησίες για το σκοπό αυτό”. “Η στοχοποίηση των εκκλησιών και των ιδρυμάτων τους, μαζί με τα καταφύγια που παρέχουν για την προστασία αθώων πολιτών, ιδίως παιδιών και γυναικών που έχουν χάσει τα σπίτια τους λόγω των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών σε κατοικημένες περιοχές τις τελευταίες δεκατρείς ημέρες, αποτελεί έγκλημα πολέμου που δεν μπορεί να αγνοηθεί”, αναφέρεται στην ανακοίνωση του Πατριαρχείου.

Site of bombardment that leveled the Orthodox Church administration building and caused heavy damage to the historic Church. Utter devastation pic.twitter.com/fp0yvtN24g

Σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εσωτερικών και Εθνικής Ασφάλειας που ελέγχεται από τη Χαμάς ανέφερε ότι μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή προκάλεσε την κατάρρευση ενός από τα κτίρια που ανήκουν στην Ελληνορθόδοξη Εκκλησία στο κέντρο της πόλης της Γάζας προσθέτοντας ότι πολλοί άνθρωποι που είχαν βρει καταφύγιο στο κτίριο τραυματίστηκαν. Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) αναγνώρισαν την Παρασκευή ότι “ένας τοίχος μιας εκκλησίας στην περιοχή υπέστη ζημιές” ως αποτέλεσμα πλήγματος των ισραηλινών δυνάμεων, γράφει το CNN.

“Νωρίτερα σήμερα, μαχητικά αεροσκάφη του IDF έπληξαν το κέντρο διοίκησης και ελέγχου που ανήκε σε έναν τρομοκράτη της Χαμάς που εμπλέκεται στην εκτόξευση ρουκετών και όλμων προς το Ισραήλ”, ανέφερε το IDF σε ανακοίνωσή του στο CNN. “Το κέντρο διοίκησης και ελέγχου χρησιμοποιήθηκε για την πραγματοποίηση επιθέσεων κατά του Ισραήλ και περιείχε τρομοκρατική υποδομή που ανήκε στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς”, συνεχίζει η ανακοίνωση. “Είμαστε ενήμεροι για αναφορές σχετικά με θύματα. Το περιστατικό εξετάζεται”, αναφέρεται επίσης.

“Η Χαμάς ενσωματώνει φτιάχνει σκόπιμα τις βάσεις της σε μη στρατιωτικές περιοχές και χρησιμοποιεί τους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας ως ανθρώπινες ασπίδες”, προσέθεσε. Διεθνή μέσα κάνουν αναφορές για νεκρούς. Το Al Jazeera κάνει λόγο για 8 νεκρούς, το Anadolu για 2.

Εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF), που ρωτήθηκε και από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) για τον βομβαρδισμό της ελληνορθόδοξης εκκλησίας, απάντησε ότι η υπόθεση διερευνάται και ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει τις αναφορές για «ισραηλινό πλήγμα».

Το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων καταγγέλλει «με τον πιο έντονο τρόπο» τον ισραηλινό βομβαρδισμό που είχε στόχο ένα από τα εκκλησιαστικά του κτίρια στην πόλη της Γάζας. Ο Αρχιεπίσκοπος Τιβεριάδος Αλέξιος, ο οποίος βρίσκεται στην ελληνορθόδοξη εκκλησία που βομβαρδίστηκε στη Γάζα, δήλωσε πως εκείνη την ώρα βρίσκονταν μέσα πολλοί Χριστιανοί. «Χτύπησαν τα γραφεία και την είσοδο του μοναστηριού. Τα βομβάρδισαν με πύραυλο και κατέρρευσε όλο το κτίριο. Μέσα είχε πολλούς Χριστιανούς, πολλοί εκ των οποίων έχουν τραυματιστεί και έχουμε και νεκρούς», είπε στην ΕΡΤ ο Αρχιεπίσκοπος Τιβεριάδος Αλέξιος.

All I hear tonight are comments about this brutal attack being the end of 2000 years of Christian presence in Gaza. As a researcher on Palestinian Christian history I have no words but a lot of anger. https://t.co/ZDLs9J8HZR

— Xavier Abu Eid (@xabueid) October 19, 2023