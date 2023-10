Εισβολή στη Γάζα: Σε θέση μάχης το Ισραήλ

Στον απόηχο της κλιμάκωσης της κρίσης στην Μέση Ανατολή, με το Ισραήλ να είναι έτοιμο για χερσαία εισβολή στη Γάζα, ο Τζο Μπάιντεν, στο διάγγελμά του προς τον αμερικανικό λαό, είπε πως «Χαμάς και Πούτιν θέλουν να εκμηδενίσουν πλήρως μια γειτονική δημοκρατία». Στην ομιλία του στο Οβάλ Γραφείο, τα ξημερώματα της Παρασκευής, ο πρόεδρος των ΗΠΑ καταδίκασε τις ενέργειες της Χαμάς και του Βλαντιμίρ Πούτιν, τονίζοντας ότι οι επιθέσεις στο Ισραήλ και η εισβολή στην Ουκρανία έχουν κοινά κίνητρα. Έθεσε ως τη «μεγαλύτερη προτεραιότητα» να «φέρουμε τους ομήρους (που κρατάει η Χαμάς) πίσω στο σπίτι» και ότι οι «ΗΠΑ παραμένουν προσηλωμένες στο δικαίωμα των Παλαιστινίων στην αξιοπρέπεια και στην αυτοδιάθεση» και πως «οι πράξεις της Χαμάς δεν το αφαιρούν αυτό».

Αναφέρθηκε στην οικονομική ενίσχυση των ΗΠΑ σε Ισραήλ και Ουκρανία και ότι θα στείλει «επείγον αίτημα προϋπολογισμού» στο Κογκρέσο την Παρασκευή, με το μεγαλύτερο μέρος να πηγαίνει στην Ουκρανία. Παρότι στο διάγγελμα προς τον αμερικανικό λαό ο Μπάιντεν δεν στάθηκε σε αριθμούς, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και η Haaretz αποκάλυψαν πως η στρατιωτική βοήθεια που θέλει να δώσει ο Μπάιντεν στο Ισραήλ θα είναι ύψους 14 δισ. δολαρίων! Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εκτίμησε επίσης πως το Ισραήλ δεν ευθύνεται για τη φονική έκρηξη στο νοσοκομείο στη Γάζα όπου σκοτώθηκαν εκατοντάδες άτομα.

Λίγο πριν το διάγγελμά του, στον επίσημο λογαριασμό του προέδρου των ΗΠΑ είχε αναρτηθεί το εξής μήνυμα: «Ο τρόμος και η τυραννία της Χαμάς και του Πούτιν αντιπροσωπεύουν διαφορετικές απειλές, αλλά και οι δύο θέλουν να εκμηδενίσουν πλήρως μια γειτονική δημοκρατία. Επιτρέψτε μου να μοιραστώ μαζί σας γιατί αυτό είναι ζωτικής σημασίας για την εθνική ασφάλεια της Αμερικής».

Το Ισραήλ είναι έτοιμο να προχωρήσει στη χερσαία επίθεση στη Γάζα, τη στιγμή που οι ΗΠΑ ενισχύουν τις δυνάμεις τους στη Μεσόγειο με μαχητικά αεροσκάφη, επιπλέον των δύο ομάδων κρούσης αεροπλανοφόρων που έχουν ήδη αναπτυχθεί για την υποστήριξη του Ισραήλ. Ένα πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ που επιχειρεί στη Μέση Ανατολή αναχαίτισε χθες τρεις πυραύλους Κρουζ και αρκετά drones κοντά στις ακτές της Υεμένης, οι οποίοι εκτοξεύθηκαν από τους μαχητές Χούτι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, χωρίς να έχει γίνει γνωστός τι στόχευαν. Οι ΗΠΑ έχουν ήδη ξεκινήσει να μετακινούν πολεμικά πλοία και αεροσκάφη στην Μέση Ανατολή για να παράσχουν βοήθεια στο Ισραήλ αν χρειαστεί.

Ενα αμερικανικό αεροπλανοφόρο και η ομάδα κρούσης του βρίσκονται ήδη στην Ανατολική Μεσόγειο και ένα δεύτερο έχει φύγει από τις ΗΠΑ και κατευθύνεται προς αυτήν την κατεύθυνση. Επιπλέον, τρία πολεμικά πλοία των Πεζοναυτών κινούνται στην περιοχή. Δεκάδες αεροσκάφη απεστάλησαν στις στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή και οι αμερικανικές δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων συνεργάζονται με τον ισραηλινό στρατό στον σχεδιασμό και τις πληροφορίες.

Τα δύο αγορασμένα από τις ΗΠΑ συστήματα άμυνας Iron Dome θα σταλούν πίσω στο Ισραήλ όπως ανακοίνωσε χθες το Πεντάγωνο, για να αντιμετωπίσουν τους πυραύλους που εκτοξεύει η Χαμάς. Τα δύο συστήματα αεράμυνας θα δοθούν στο Ισραήλ υπό τη μορφή «δανεισμού», σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας και θα μεταφερθούν εκεί εντός των επόμενων ημερών.

Πανέτοιμος είναι ο ισραηλινός στρατός που περιμένει το «πράσινο φως» για να εισβάλει στη Γάζα όπως ανακοίνωσε χθες ο υπουργός Οικονομίας του Ισραήλ, Νιρ Μπαρκάτ. Όπως είπε, η πρώτη και η τελευταία προτεραιότητα είναι η καταστροφή της Χαμά ςαλλά και να φέρουν πίσω ζωντανούς τους ομήρους. Πρόσθεσε ότι τα τούνελ, μήκους 500 χιλιομέτρων, που έχει κατασκευάσει η Χαμάς κάτω από τη Γάζα, «θα γίνουν το μεγαλύτερο νεκροταφείο του κόσμου».

Πηγές από το υπουργείο Άμυνας και τις Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ δήλωσαν στα διεθνή ΜΜΕ πως το Ισραήλ έχει ξεκινήσει να αποδεκατίζει τη Χαμάς πριν τα στρατεύματά του μπουν στη Λωρίδα της Γάζας, για την οποία έχουν ήδη ζητήσει την εκκένωσή της από τους αμάχους. Οχτώ αξιωματούχοι χωρών της περιφέρειας της Μέσης Ανατολής και της Δύσης δήλωσαν χθες ότι η στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ «θα είναι απαράμιλλη στην αγριότητά της και σε αντίθεση με οτιδήποτε έχει πραγματοποιήσει το Ισραήλ στη Γάζα στο παρελθόν».

Την επίλεκτη ταξιαρχία του ισραηλινού στρατού Γκολάνι επισκέφτηκε χθες ο πρωθυπουργός Μπενιανίν Νετανιάχου στα σύνορα της Γάζας, για να τους εμψυχώσει, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι «ολόκληρος ο λαός είναι μαζί τους». Από τη πλευρά του, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ιωάβ Γκάλαντ, επισκέφθηκε επίσης στρατεύματα και τους είπε ότι σύντομα θα δουν τη Γάζα «από μέσα», σε έναν «πόλεμο χωρίς επιλογή» ενώ αναφέρθηκε στα τρομοκρατικά χτυπήματα της Χαμάς που «επιτέθηκαν και δολοφόνησαν τους γονείς, τα παιδιά, τις γυναίκες και τους φίλους μας».

Prime Minister Netanyahu spoke with the soldiers and heard about their fighting spirit.

He heard from the Head of IDF Ground Forces Maj.-Gen. Tamir Yadai about the difficult battles the soldiers have been involved in since the onset of combat and about their future deployment. pic.twitter.com/N6R5nk3N5v

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 19, 2023