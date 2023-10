Τζένιφερ Λόπεζ με εσώρουχα: Χάρμα οφθαλμών

Φρενίτιδα στους 252 εκατομμύρια followers της στο Instagram προκάλεσε η Τζένιφερ Λόπεζ με τις φωτογραφίες που ανήρτησε το βράδυ της Τετάρτης προκειμένου να προωθήσει τη νέα σειρά εσωρούχων που σχεδίασε σε συνεργασία με γνωστή εταιρεία. Η 54χρονη Λατίνα τραγουδίστρια πόζαρε μπροστά στον φωτογραφικό φακό φορώντας ορισμένα από τα πιο σέξι εσώρουχα της σειράς αποσπώντας χιλιάδες θετικά σχόλια. Η νέα κολεξιόν όπως ανακοίνωσε η JLo έχει τίτλο «This is me now (μτφ. αυτή είμαι τώρα). «Τα εσώρουχα είναι βαθιά προσωπικά. Σε αγκαλιάζουν για να νιώθεις ελεύθερη και όμορφη» είπε η Τζένιφερ Λόπεζ εξηγώντας το σκεπτικό πίσω από τα σχέδια στα οποία κατέληξαν με την ιταλική εταιρεία εσωρούχων: «Πρόκειται για το βαθύ ταξίδι αλλαγής της προσωπικής ανάπτυξης».

Το δελτίο τύπου για τη νέα κολεξιόν αποκαλύπτει επίσης το κρυφό νόημα πίσω από ορισμένες από τις σχεδιαστικές επιλογές της Λόπεζ ανάμεσα στις οποίες και ένα φυλαχτό σε σχήμα κολιμπρί που αντιπροσωπεύει «τύχη, ανθεκτικότητα και ζωντανή ενέργεια» και «έχει βαθιά σημασία για εκείνη». Η διάσημη τραγουδίστρια επέλεξε, επίσης, να συμπεριλάβει σχέδια σε πράσινο από νεφρίτη που είναι το αγαπημένο της χρώμα – ο Μπεν Άφλεκ της έκανε πρόταση γάμου με πράσινο δαχτυλίδι. «Πάντα λέω ότι το πράσινο χρώμα είναι το τυχερό μου χρώμα. Ίσως μπορείτε να θυμηθείτε ένα συγκεκριμένο πράσινο φόρεμα. Συνειδητοποίησα ότι υπάρχουν πολλές στιγμές στη ζωή μου όπου συνέβησαν εκπληκτικά πράγματα όταν φορούσα πράσινο» εξομολογήθηκε η Τζένιφερ Λόπεζ.