Καβγάς στον ΣΥΡΙΖΑ – Πολιτική Γραμματεία: “Με σένα χάσαμε πέντε μονάδες”

Σε βαρύ κλίμα γίνεται η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία ο Στέφανος Κασσελάκης συμμετείχε διαδικτυακά ως απών στις ΗΠΑ και ανακοίνωσε τον προγραμματισμό του συνεδρίου για τις 23-25 Φεβρουαρίου, ενώ δεν έλειψαν και οι καυγάδες. Τις φωτιές άναψε ο Παύλος Πολάκης. Στην πολύωρη συνεδρίαση, η οποία μύριζε μπαρούτι πριν ξεκινήσει, ενώ υπάρχουν έντονες διαμάχες σχετικά με τη διεξαγωγή του Συνεδρίου και όχι μόνο, πήρε τον λόγο ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος προκάλεσε ένταση. Ο βουλευτής Χανίων, τον οποίο ο Στέφανος Κασσελάκης έχρισε πρόσφατα συντονιστή των τομεαρχών, άρχισε να αναφέρεται υποτιμητικά στα πεπραγμένα των πρώην τομεαρχών του ΣΥΡΙΖΑ, αφήνοντας αιχμές για τη μετριοπαθή αντιπολίτευση της περασμένης τετραετίας. Έφερε δε ως παραδείγματα τη στάση του κόμματος στο θέμα των εμβολίων και της φορολόγησης των υπερκερδών των εταιρειών ενέργειας.

Αποτέλεσμα ήταν να βγει εκτός ελέγχου η συζήτηση, με τον Ευκλείδη Τσακαλώτο, τον Ανδρέα Ξανθό και το Πάνο Σκουρλέτη να σηκώνουν το γάντι και να του ασκούν οξύτατη κριτική για τη συμπεριφορά του όλο το προηγούμενο διάστημα, που έφτασε να στοιχίσει στον ΣΥΡΙΖΑ 5 μονάδες στις εκλογές. Του καταλόγισαν ότι παριστάνει τον τιμητή, με μέλος της Πολιτικής Γραμματείας να του υπενθυμίζει σε μεγάλη ένταση ότι «κάθε φορά που βγαίναμε στα κανάλια, από τα πέντε λεπτά τα τρία καλούμασταν να απολογηθούμε γι’ αυτά που έλεγες και έγραφες». Πληροφορίες αναφέρουν ότι την ίδια κριτική είχε ασκήσει ο κ. Πολάκης και στην πρώτη συνεδρίαση με τους τομεάρχες, και τότε είχε επίσης προκληθεί επεισόδιο με τον Αλέξη Χαρίτση. Υπενθυμίζεται ότι στην Πολιτική Γραμματεία ο Στέφανος Κασσελάκης, που μετέχει μέσω zoom από τις ΗΠΑ, ανακοίνωσε ότι παντρεύεται τον σύντροφό του, Τάιλερ Μακμπέθ.

ΣΥΡΙΖΑ- Βαρύ κλίμα στην ΠΓ

Η Ομπρέλα είχε ήδη αποστείλει κείμενο με το οποίο ασκούσε κριτική εφ όλης της ύλης στον Στέφανο Κασσελάκη και κυρίως ζητεί τη διεξαγωγή του συνεδρίου τον Νοέμβριο. Στις τοποθετήσεις εντός της ΠΣ, αποτυπώνεται η δυσαρέσκεια των διαφωνούντων για τη στάση της ηγεσίας. Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, άφησε ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο αποχώρησής τους ασκώντας κριτική στην ηγεσία για το πώς πορεύτηκε τόσο κατά τη διάρκεια της εσωκομματικής εκλογής όσο και μετά την ανάδειξη της στο τιμόνι του ΣΥΡΙΖΑ ενώ αίσθηση προκαλεί η αναφορά του στον Αλέξη Τσίπρα ( δε συμμετέχει πλέον στην ΠΓ) για την ευθύνη του που επέτρεψε επιθέσεις στελεχών και συνεργατών Κασσελάκη εναντίον ανθυποψηφίων του, της Έφης Αχτσιόγλου και του ίδιου εν προκειμένω, χωρίς να παρέμβει.

Σκουρλέτης: Είσαι άκρως διχαστικός

Οξύς ήταν και ο Πάνος Σκουρλέτης ( Ομπρέλα).

Απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, φέρεται να του είπε:

*Η τοποθέτηση σου στον ΣΕΒ δεν έχει σχέση με καμία εκδοχή της Αριστεράς

*Η προταση για μετάθεση του Συνεδρίου που υπήρξε απόφαση της προηγούμενης ΚΕ. δείχνει πως δεν έχει συνειδητοποιηθεί η ανάγκη ο ΣΥΡΙΖΑ να αναζητήσει τα αίτια της εκλογικής του συντριβής….

*Ο τρόπος που έχεις λειτουργήσει μέχρι σήμερα είναι άκρως διχαστικος, έχεις καλύψει όλο το τοξικό κλίμα που αναπαράγεται καθημερινά από διάφορα κομματικά παράκεντρα.

Αχτσιόγλου: Κριτική για την ομιλία σε ΣΕΒ

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Εφη Αχτσιόγλου άσκησε κριτική στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ με κύριο άξονα την ομιλία του προς τον ΣΕΒ. Η κριτική της βάσει των ίδιων πληροφοριών προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν σημείο πως αλλοιώνει τον πυρήνα της μισθωτής εργασίας και εκφράζει προβληματικές θέσεις για τη λειτουργία της οικονομίας και της ανισότητες.

Η παρέμβασή Αχτσιόγλου, ωστόσο, αφορούσε άλλους τρεις άξονες:

1. Αυτοδιοικητικές Εκλογές, 2. Ενότητα και Δημοκρατική λειτουργία του κόμματος όπου άσκησε κριτική στην ηγεσία και 3. τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

“Ομάδα” Αχτσιόγλου: Αρνητικό το αποτέλεσμα των Αυτοδιοικητικών

Κοινή βάση και αφετηρία είχαν οι παρεμβάσεις των στελεχών που στήριξαν στις εσωκομματικές εκλογές την Έφη Αχτσιόγλου (Τζανακόπουλο, Ηλιόπουλο, Χαρίτση, Ραγκούση ) απέναντι στην ηγεσία. Εν αρχή, επισημάνθηκε η προγραμματική διαφωνία για την τοποθέτηση του Στ. Κασσελάκη στον ΣΕΒ, την “αφωνία” για τη Γάζα, την κριτική σε στελέχη ( όπως ο Ευ Αποστολάκης) που βγήκαν κεντρικά να στηρίξουν δεξιούς υποψηφίους ( αντάρτες της ΝΔ) στις Αυτοδιοικητικές εκλογές. Διατύπωσαν εξάλλου την άποψη πως το αποτέλεσμα των εκλογών ήταν αρνητικό (παρά τους πανηγυρισμούς της ηγεσίας). Ασφαλώς, όπως έπραξαν και οι Τσακαλώτος- Αχτσιόγλου, στάθηκαν επικριτικά στη δήλωση Κασσελάκη πως δεν θα έχουν θέση στα ψηφοδέλτια οι “υπονομευτές”. Για την “ομάδα Αχτσιόγλου” πάντως, το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι ο χρόνος του συνεδρίου, για τον οποίον δεν θέτουν τόσο ανελαστικά περιθώρια, όπως η Ομπρέλα.

Παρέμβαση Χαρίτση και για τα περί… θερμού επεισοδίου

Παράλληλα, στην ομιλία του ο Αλέξης Χαρίτσης, αφού άσκησε κριτική στην ηγεσία στο “πνεύμα” της “ομάδας Αχτσιόγλου”, αναφέρθηκε και στα ψευδή δημοσιεύματα που τον έφεραν να λογοφέρει με τον Παύλο Πολάκη κατά τη διάρκεια της ΕΠΕΚΕ που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, τα οποία διαψεύσθηκαν τελικώς και από τα “κεντρικά” του ΣΥΡΙΖΑ. Επ αυτού, μίλησε για διαρροές που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και επιδιώκουν να δημιουργήσουν την αντίληψη ” εσωτερικού εχθρού”. Στα παραπολιτικά της ΠΓ, ο κ. Κασσελάκης, αποκάλυψε τελικώς την αιτία της κατεπείγουσας επίσκεψής του στις ΗΠΑ: Αύριο Πέμπτη, θα παντρευτεί με τον σύντροφό του Τάιλερ Μακμπεθ.

“Πυρά” από Αν. Καββαδία (Ομπρέλα)

Τα πυρά της στην ηγεσία, σε συνέχεια του κειμένου που κατέθεσε η Ομπρέλα στην ΠΓ, εξαπέλυσε και η Αννέτα Καββαδία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ανέφερε μεταξύ άλλων:

– It takes two to tango, σε ό,τι αφορά την ενότητα. Κι αυτή δεν διασφαλίζεται με ρητορική περί “αριστερόμετρων” και “ξινίλας” ή με δημόσιες απειλές απέναντι σε στελέχη, τρεις ημέρες πριν το β’ γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών.

– Πού είναι το κάλεσμα του κόμματος για τις σημερινές κινητοποιήσεις για το παλαιστινιακό; Είναι η τρίτη στη σειρά, και δεν υπάρχουμε. Στην πρώτη, στο Σύνταγμα, την περασμένη εβδομάδα, ήμασταν δύο(!) άτομα από τον ΣΥΡΙΖΑ, την επόμενη μέρα δέκα άτομα μετρημένα. Τι λογική ίσων αποστάσεων είναι αυτή;

Απαράδεκτες οι ανακοινώσεις του ΣΥΡΙΖΑ, εκ διαμέτρου αντίθετες με την ανακοίνωση του ΚΕΑ η οποία δεν αξιοποιήθηκε, γιατί δεν έτυχε προβολής από τον ΣΥΡΙΖΑ; Άλλαξε η πάγια γραμμή του κόμματος και δεν το ξέρουμε; Ποιος έδωσε το δικαίωμα να βγαίνουν στα κανάλια κάποιες (Τζάκρη, χθες στο Κόντρα) και να χαρακτηρίζουν θετική την απόφαση να πάει ο Μητσοτάκης στο Ισραήλ λίγες ώρες μετά τον βομβαρδισμό στο νοσοκομείο;

– Ποιο είναι το πολιτικό σχέδιο της νέας ηγεσίας; Δεν το ξέρουμε, ακούμε μόνο προσωπικές απόψεις. Να πάμε σε Συνέδριο σύμφωνα με την απόφαση της ΚΕ (Νοέμβρης), να προηγηθεί αυτό των 13 Περιφερειακών Συνεδρίων, να συζητήσουμε για τις θέσεις μας. Γιατί προέχει αυτό, προέχει να κάνουμε αποτίμηση της ήττας και μετά τα περιφερειακά συνέδρια.

– Να μας εξηγήσει τι σημαίνει “αδιαμεσολάβητα”. Σημαίνει κατάργηση οργάνων; Σημαίνει άσκηση ή χάραξη πολιτικής μέσω social media; Τι σημαίνει η αντικατάσταση προσώπων σε θεσμικές θέσεις (π.χ. εκπρόσωπος Τύπου) ή ο διορισμός άλλων (Βουτυράκου), χωρίς συζήτηση στην ΠΓ.

Τι σημαίνει η σιωπή και η ενθάρρυνση – μέσω της σιωπής – όλης της χυδαίας ανθρωποφαγίας στα social media και των κατηγοριών περί “υπονομευτών”;