Iron Dome, τι είναι: Πώς λειτουργεί η αντιπυραυλική ασπίδα του Ισραήλ

Χιλιάδες είναι τα βίντεο που κυκλοφορούν στο Διαδίκτυο μετά την κλιμάκωση της βίας ανάμεσα σε Παλαιστίνιους και Ισραηλινούς στη Λωρίδα της Γάζας, τα οποία δείχνουν την αποτελεσματικότητα του ισραηλινού αντιπυραυλικού αμυντικού συστήματος «Iron Dome», το οποίο εξουδετερώνει στον αέρα εκατοντάδες ρουκέτες της Χαμάς που έχουν στόχο πόλεις του Ισραήλ. Συγκεκριμένα, βίντεο από τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη έδειχναν δεκάδες ρίψεις ρουκετών από τη λωρίδα της Γάζας στο Τελ Αβίβ. Οι σειρήνες χτυπούσαν αλλά δεκάδες ρουκέτες που έσκιζαν τον σκοτεινό νυχτερινό ουρανό δεν έφταναν ποτέ στο έδαφος. Αντίθετα ακούγονταν θόρυβοι από εκρήξεις στον ουρανό. Ο «σιδερένιος θόλος» είναι η ασφάλεια ζωής των Ισραηλινών από τις ρουκέτες της Χαμάς.

Οπως αναφέρει το Deutsche Welle, το «Iron Dome», αποτελείται από μια μονάδα ραντάρ και ένα κέντρο ελέγχου που μπορεί να ανιχνεύσει πλησιέστερα βλήματα, όπως πυραύλους μετά την εκτόξευση, και να υπολογίσει την τροχιά και τον στόχο τους. Κι όλα αυτά μέσα σε δευτερόλεπτα. Και έτσι άλλωστε πρέπει να είναι, επειδή ανάλογα με την απόσταση από τη Λωρίδα της Γάζας, οι Ισραηλινοί έχουν μόνο 15 έως 90 δευτερόλεπτα για να ξεφύγουν από έναν πύραυλο που πλησιάζει και να προστατευτούν.

Το τρίτο στοιχείο είναι οι εκτοξευτές πυραύλων. Υπάρχουν τρεις έως τέσσερις πύραυλοι ανά σύστημα, ο καθένας με χωρητικότητα για 20 ρουκέτες. Ένας αμυντικός πύραυλος εκτοξεύεται μόνο όταν είναι σαφές ότι το βλήμα κατευθύνεται σε κατοικημένη περιοχή. Ο πύραυλος- αναχαιτιστής δεν χτυπά άμεσα το άλλο βλήμα, αλλά εκρήγνυται κοντά του, καταστρέφοντάς το. Ωστόσο, τα συντρίμμια που πέφτουν μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμούς και υλικές ζημίες.

— I’m No Angel (@HappyCamper2626) October 18, 2023

Τα συστήματα είναι κινητά και μπορούν να μετεγκατασταθούν. Δέκα από αυτά χρησιμοποιούνται προς το παρόν στο Ισραήλ. Σύμφωνα με τον κατασκευαστή, την ισραηλινή κρατική αμυντική εταιρεία Rafael Defense Systems, μια μόνο μπαταρία μπορεί να προστατεύσει μια μεσαίου μεγέθους πόλη. Το σύστημα μπορεί να παρακολουθεί βλήματα με εμβέλεια έως 70 χιλιόμετρα. Σύμφωνα με ειδικούς, 13 συστήματα θα ήταν απαραίτητα για την προστασία ολόκληρης της χώρας. Το Ισραήλ χρησιμοποιεί κι άλλα συστήματα για να προστατευθεί. Το «Iron Dome» απευθύνεται σε πυραύλους μικρής εμβέλειας.

Ο κατασκευαστής δηλώνει ποσοστό επιτυχίας 90 τοις εκατό. Ο επικεφαλής του ισραηλινού οργανισμού πυραυλικής άμυνας, Μοσέ Πάτελ, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων AFP ότι ο «σιδερένιος θόλος» έχει αναχαιτίσει πάνω από 2.400 ρουκέτες τα τελευταία δέκα χρόνια. Η εταιρεία όπλων Rafael μιλά για πολλές χιλιάδες επιτυχημένες εκτοξεύσεις. «Οποιοσδήποτε πύραυλος που αναχαιτίστηκε θα έπληττε μια κατοικημένη περιοχή, προκαλώντας ενδεχομένως σοβαρές ζημιές και θύματα», αναφέρεται στην ιστοσελίδα των Ισραηλινών Δυνάμεων Ασφαλείας.

The Israeli Iron Dome missile defense system is no joke…pic.twitter.com/WeyfdnITY3

— Elon Musk (Parody) (@ElonMuskAOC) October 9, 2023