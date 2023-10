Γάζα νοσοκομείο – βομβαρδισμός: Με βίντεο και ηχητικά το Ισράηλ κατηγορεί τον Ισλαμικό Τζιχάντ

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν διαθέτει στοιχεία που να υποδεικνύουν ότι υπήρξε άμεσο πλήγμα εναντίον του νοσοκομείου αλ Άχλι αλ Αράμπι στη Λωρίδα της Γάζας, όπου σκοτώθηκαν χθες, Τρίτη, εκατοντάδες Παλαιστίνιοι. Εκπρόσωπος του στρατού δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι τα κτίρια του νοσοκομείου δεν υπέστησαν δομικές ζημιές, ενώ δεν υπάρχουν κρατήρες που να ταιριάζουν με αεροπορική επιδρομή. Ο ίδιος κατηγόρησε τη Χαμάς ότι υπερβάλλει για τον αριθμό των θυμάτων και προσέθεσε ότι το παλαιστινιακό κίνημα δεν θα μπορούσε να γνωρίζει τόσο γρήγορα τι προκάλεσε την έκρηξη.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, οι Αμυντικές Δυνάμεις του Ισραήλ έδωσαν στη δημοσιότητα ένα ηχητικό ντοκουμέντο από υποκλοπή τηλεφωνικής συνομιλίας μεταξύ δύο μαχητών της Χαμάς. Σε αυτή τη συνομιλία οι δύο άνδρες μιλούν για έναν πύραυλο του Ισλαμικού Τζιχάντ που εκτοξεύτηκε από κοντινό νεκροταφείο και χτύπησε το νοσοκομείο στη Γάζα.

Ακούστε παρακάτω τη συνομιλία:

IDF releases a recording of an intercepted phone call between two Hamas operatives who discuss the failed Islamic Jihad rocket that landed on the Gaza hospital. pic.twitter.com/ozoXclXLxD — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 18, 2023

Υπενθυμίζεται ότι η Χαμάς, που ελέγχει τη Λωρίδα της Γάζας, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι βομβάρδισε το νοσοκομείο, με το Ισραήλ να απαντά ότι μια αποτυχημένη εκτόξευση ρουκέτας από τον Ισλαμικό Τζιχάντ –μια άλλη παλαιστινιακή οργάνωση– προκάλεσε την έκρηξη. Ο εκπρόσωπος του στρατού σημείωσε μάλιστα ότι περίπου 450 ρουκέτες, που έχουν εκτοξευθεί από τη Γάζα τις 11 τελευταίες ημέρες, έχουν προσγειωθεί μέσα στον θύλακα.

Νέο βίντεο των Ισραηλινών: Γιατί υποστηρίζουν ότι το χτύπημα στο νοσοκομείο έγινε από την Ισλαμική Τζιχάντ

Ένα νέο βίντεο με πλάνα από το νοσοκομείο Al-Ahli Arabi Baptist μετά το χτύπημα στη Γάζα έδωσαν στη δημοσιότητα το πρωί της Τετάρτης οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις με εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών στην πρωινή του ενημέρωση να επιμένει ότι η ευθύνη βαραίνει την παλαιστινιακή οργάνωση Ισλαμική Τζιχάντ. Στο βίντεο, μεταξύ άλλων, περιέχονται εικόνες από τους κρατήρες που προκαλούν πύραυλοι της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας ενώ, όπως υποστηρίζουν οι IDF, τέτοιος κρατήρας δεν υπήρξε στο νοσοκομείο μετά το φονικό χτύπημα το βράδυ της Τρίτης.

A failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization hit the Al Ahli hospital in Gaza City. IAF footage from the area around the hospital before and after the failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization: pic.twitter.com/AvCAkQULAf — Israel Defense Forces (@IDF) October 18, 2023

6.000 ρουκέτες κατά πόλεων στο Ισραήλ

Σε άλλο βίντεο από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχει καταγραφεί μια ρουκέτα να εκτοξεύεται από τη Γάζα και να εκρήγνυται μέσα στο παλαιστινιακό έδαφος στις 18:59 το απόγευμα της Τρίτης, ώρα κατά την οποία συνέβη το χτύπημα στο νοσοκομείο Al-Ahli Arabi Baptist. «Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δεν επιχειρούσαν στην περιοχή. Η καταγραφή των εκτοξεύσεων από διαφορετικές πηγές, συμπεριλαμβανομένων πλάνων από ξένα μέσα ενημέρωσης την ώρα της επίθεσης δείχνουν ότι το χτύπημα προκλήθηκε από ρουκάτε που εκτοξεύτηκε από τρομοκράτες» υποστήριξε εκπρόσωπος του ισραηλινού ΥΠΕΞ το πρωί της Τρίτης ζητώντας εκ νέου από τους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας να μετακινηθούν προς τα νότια.

«Οι αναφορές κάνουν λόγο για πολλούς νεκρούς από αυτή την τραγωδία. Παλαιστινιακές πηγές και Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι κυνικά και σκόπιμα κατηγορούν το Ισραήλ ακολουθούμενοι από αρκετά μέσα ενημέρωσης αγνοώντας την υποχρέωσης παράθεσης γεγονότων και όχι την επίκληση φημών ή αβάσιμων κατηγοριών» πρόσθεσε ο ίδιος. Όπως υπενθύμισε «κατά τη διάρκεια αυτής της εκστρατείας του τρόμου Χαμάς και Ισλαμική Τζιχάντ έχουν εκτοξεύσει περισσότερες από 6.000 ρουκέτες κατά πόλεων στο Ισραήλ. Οι 450 από αυτές έπεσαν μέσα στη Λωρίδα της Γάζας».

RAW FOOTAGE: A rocket aimed at Israel misfired and exploded at 18:59—the same moment a hospital was hit in Gaza. pic.twitter.com/Kf5xJazSap — Israel Defense Forces (@IDF) October 17, 2023

Στα βόρεια «συνεχίζεται η ανταλλαγή πυρών με την Χεζμπολάχ”

Όσον αφορά το τι συμβαίνει στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ είπε ότι «συνεχίζεται η ανταλλαγή πυρών με την Χεζμπολάχ. Το Ισραήλ επαναλαμβάνει την προειδοποίησή του προς το Ιράν, τους δορυφόρους του και τις τρομοκρατικές ομάδες υπό την ηγεσία του να μην κάνουν το μοιραίο λάθος και να εμπλακούν σε πόλεμο. Το Ισραήλ θα υπερασπιστεί τον εαυτό του πλήρη δυνάμει και αυτό το μήνυμα έχει μεταφερθεί και μέσω των διεθνών διπλωματικών οδών».