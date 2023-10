Κόρη Μπέου: Στο φως οι οικογενειακές “πληγές”

Ένα απίστευτο ξέσπασμα κατά της αδελφής της Eve Beos μετά τη συνέντευξη «καταπέλτη» κατά του πατέρα τους, Αχιλλέα Μπέου, έκανε η Χριστίνα Μπέου. Η Χριστίνα Μπέου, με ανάρτησή της στο προφίλ της στο facebook, θέλησε να ξεκαθαρίσει ότι η αδελφή της τα είπε όλα αυτά όταν… κόπηκε η οικονομική βοήθεια και λυπάται για όλους όσοι έπεσαν θύματά της!

Αναλυτικά, η Χριστίνα Μπέου έγραψε:

«Επειδή δεν είμαστε το πολυαγαπημένο ριάλιτι σόου της Eve “ keeping up with the Kardashians” κ έχει κουράσει όλο αυτό, θέλω να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα. Ουδέποτε αναζήτησα κάποιον δημοσιογράφο για να δώσω συνέντευξη κ ουδέποτε μου ζήτησε ο πατέρας μου να δώσω συνέντευξη για να τον υπερασπιστώ. Ό,τι είπα το είπα γιατί αυτό αισθάνθηκα κ όχι επειδή έχω κάποιο συμφέρον από τον πατέρα μου, ήρθα στην Ελλάδα με τον σύζυγο μου κ δεν είμαι βάρος στον πατέρα μου. Συμφέροντα είχε κ έχει η Eve που όταν κόπηκε η οικονομική βοήθεια, για λόγους που αφορά μόνο την οικογένεια, βγήκε κ είπε όλα αυτά.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι η «μάνα» μας μάς παράτησε κ μας μεγάλωσε ο πατέρας μου κ σίγουρα υπάρχουν πολλοί μάρτυρες όπως οι άνθρωποι που τον βοήθησαν να μας μεγαλώσει κ έζησαν αυτές τις καταστάσεις μαζί μας. Θα μπορούσα να μιλήσω σε έναν από τους δημοσιογράφους που με κατακλύζουν στα τηλέφωνα αλλά δεν ψάχνω κ δεν έχω ανάγκη για 5 λεπτά δημοσιότητας.

Έτσι λοιπόν επιλέγω μέσω του προσωπικού μου λογαριασμού να αποκαταστήσω την αλήθεια κ μια μεγάλη αδικία στο πρόσωπο του πατέρα μου και κατ’ επέκταση στην πραγματική μας οικογένεια. Ο πατέρας μας δεν είναι ομοφοβικός σε αντίθεση με την Eve που την ομοφοβία αυτή της την προκάλεσε η μάνα μας, αυτή η μάνα που κρύβεται πίσω από όλο αυτό το μίσος, την πονηριά κ τα τραύματα που όχι μόνο έχει προκαλέσει αυτή αλλά κ οι σύντροφοι που έβαζε μέσα στα σπίτια μας. Λυπάμαι για όσους είχαν την ανάγκη να την πιστέψουν κι έπεσαν θύματα στο θέατρό της και τα ψέματά της. Αλλά επειδή όπως είπα κ στην αρχή δεν είμαστε ριάλιτι σόου βάζω μια τελεία εδώ κ δεν συνεχίζω.. άλλωστε οι δικοί μας άνθρωποι ξέρουν την αλήθεια κ αυτό μου φτάνει».