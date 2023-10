Όμηροι Χαμάς – Ισραήλ: «Σας ικετεύω, φέρτε τον γιο μου πίσω»

Τη συγκλονιστική περιγραφή μιας Ισραηλινής μητέρας, ο γιος της οποίας βρισκόταν στο μουσικό φεστιβάλ στο νότιο Ισραήλ και απήχθη από τη Χαμάς, παρουσιάζει ένα βίντεο, το οποίο «ανέβασε» στον λογαριασμό της στο Twitter η ισραηλινή πρεσβεία στην Ελλάδα. Η γυναίκα περιγράφει πώς σώθηκε η κοπέλα του γιου του, με την οποία είχαν πάει μαζί στο φεστιβάλ, ωστόσο ο ίδιος δεν ήταν το ίδιο τυχερός. Όλοι οι τουλάχιστον 199 Ισραηλινοί απαχθέντες από τη #Χαμάς έχουν οικογένεια που τους περιμένει να γυρίσουν πίσω. Ας μην αγνοούμε τις εκκλήσεις τους. Απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση τους!

«Ο Ελιά είναι ο πρωτότοκος γιος μου. Είμαστε μια ψυχή, αλήθεια, μια ψυχή. Η κοπέλα του, η Ζιβ μου είπε πως ήταν στο πάρτι και άκουσαν σειρήνες. Έτρεξαν στο αυτοκίνητο και άρχισαν να οδηγούν. Χτυπήθηκαν από χειροβομβίδες και RPG. Η Ζιβ έπεσε κάτω και οι νεκροί άνθρωποι έπεσαν πάνω της. Έτσι σώθηκε, δεν κουνήθηκε. Ο Ελιά τραυματίστηκε. Κοιτάχτηκαν και έπιασε ο ένας το χέρι του αλλου. Ψιθύρισε πως τραυματίστηκε αλλά πως είναι καλά. Και ξαφνικά ένιωσε πως κάποιος τον τραβούσε πάνω, τον τράβηξαν πάνω από μια στοίβα με νεκρούς, τον έβαλαν στο φορτηγό και έφυγαν» αναφέρει η Ισραηλινή, προσθέτοντας με φωνή που σπάει: «Σας ικετεύω, φέρτε τον γιο μου πίσω».

Το βίντεο συνοδεύει το μήνυμα της πρεσβείας, με το οποίο ζητά την άμεση απελευθέρωση των αιχμαλώτων: «Όλοι οι τουλάχιστον 199 Ισραηλινοί απαχθέντες από τη #Χαμάς έχουν οικογένεια που τους περιμένει να γυρίσουν πίσω. Ας μην αγνοούμε τις εκκλήσεις τους. Απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση τους!».

Όλοι οι τουλάχιστον 199 Ισραηλινοί απαχθέντες από τη #Χαμάς έχουν οικογένεια που τους περιμένει να γυρίσουν πίσω. Ας μην αγνοούμε τις εκκλήσεις τους. Απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση τους!

Every one of the at least 199 Israelis kidnapped by the #Hamas have families that are… pic.twitter.com/TXjqW728PH

— Israel in Greece 🇮🇱🇬🇷 (@IsraelinGreece) October 17, 2023