Γάζα νοσοκομείο: «Αποτυχημένη εκτόξευση πυραύλων της Χαμάς προκάλεσε την έκρηξη”

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) δήλωσαν ότι μια πρώτη έρευνα δείχνει ότι η έκρηξη στο νοσοκομείο της Γάζας προκλήθηκε από μια αποτυχημένη εκτόξευση πυραύλων της Χαμάς, ανέφερε το i24NEWS. Ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF), υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι, ανέφερε πως διερευνώνται οι αναφορές για βομβαρδισμό νοσοκομείου στη Γάζα. «Υπάρχουν πολλές ψευδείς αναφορές από τη Χαμάς», υπογράμμισε μεταξύ άλλων.

Ήδη έχουν κυκλοφορήσει και βίντεο από την ισραηλινή πλευρά που υποστηρίζουν ότι το περιστατικό με τις μαζικές απώλειες στο νοσοκομείο στην πόλη της Γάζας ήταν το αποτέλεσμα μιας λανθασμένης εκτόξευσης ρουκέτας από τη Χαμάς καθώς την συγκεκριμένη ώρα δεν υπήρχε εναέρια δραστηριότητα από τον ισραηλινό στρατό.

More evidence that this was another atrocity by Hamas. https://t.co/G7TRRlyQPL

— Israel War Room (@IsraelWarRoom) October 17, 2023