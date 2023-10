6χρονος Παλαιστίνιος: Έγκλημα μίσους σοκάρει τις ΗΠΑ

Ένας 71χρονος άνδρας στις ΗΠΑ επιτέθηκε με μαχαίρι και δολοφόνησε ένα 6χρονο αγόρι παλαιστινιακής καταγωγής, ενώ τραυμάτισε και τη μητέρα του παιδιού, επειδή ήταν μουσουλμάνοι. Ο άνδρας φέρεται να μαχαίρωσε το αγόρι 26 φορές με ένα μεγάλο μαχαίρι στρατιωτικού τύπου, σύμφωνα με τη νεκροψία, ενώ η μητέρα του παιδιού νοσηλεύεται στο νοσοκομείο τραυματισμένη. Αναλυτικότερα η αστυνομία στις Ηνωμένες Πολιτείες απήγγειλε κατηγορίες σε έναν 71χρονο άνδρα για φόνο και έγκλημα μίσους, επειδή μαχαίρωσε θανάσιμα ένα 6χρονο αγόρι και τραυμάτισε σοβαρά την 32χρονη μητέρα του, υποστηρίζοντας ότι επέλεξε τα θύματα λόγω της πίστης τους και ως απάντηση στον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

«Οι ντετέκτιβ κατάφεραν να διαπιστώσουν ότι και τα δύο θύματα αυτής της βάναυσης επίθεσης έγιναν στόχος του υπόπτου λόγω του ότι είναι μουσουλμάνοι και λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, στην οποία εμπλέκονται η Χαμάς και οι Ισραηλινοί», ανέφερε σε ανακοίνωσή του την Κυριακή το γραφείο του σερίφη της κομητείας Γουίλ στο προάστιο του Σικάγο.

΄

We are shocked and disturbed to learn that a landlord in Chicago expressing anti-Muslim and anti-Palestinian views broke into a Muslim family’s apartment and attacked them with a knife, injuring the mother and killing her 6-year-old son, Wadea Al-Fayoume. @cairchicago will hold a… pic.twitter.com/N0ILuevq4n

— CAIR National (@CAIRNational) October 15, 2023