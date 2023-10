Χερσαία επίθεση – Ισραήλ: Ο στρατός βρήκε πτώματα ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας

Δυνάμεις του ισραηλινού στρατού βρήκαν πτώματα αγνοούμενων πολιτών της χώρας κατά τη διάρκεια της προώθησής τους στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα στην ψηφιακή έκδοση της Jerusalem Post. Η εφημερίδα ανέφερε πως τα πτώματα βρέθηκαν χθες τη νύχτα, καθώς η 7η ταξιαρχία προέλαυνε προς τα σύνορα. Ο αριθμός των πτωμάτων δεν διευκρινίζεται. Η ταξιαρχία, σύμφωνα με το δημοσίευμα, περικύκλωσε περιοχή, βρήκε τα πτώματα και τα μετέφερε στην ισραηλινή επικράτεια. Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως προχώρησε χθες τις πρώτες του χερσαίες επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας, όπου αναμένεται ευρείας κλίμακας έφοδος με σκοπό να εξαλειφθεί το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα της Χαμάς. Σύμφωνα με εκπρόσωπό του, σκοπός ήταν να «εκκαθαριστούν» περιοχές «από τρομοκράτες και όπλα».

Ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) Τζόναθαν Κονρίκους προχώρησε σε ενημέρωση για την κατάσταση στη Γάζα. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη «σημαντική μετακίνηση αμάχων» που μετακινούνται νότια στη Γάζα και, όπως είπε, οι άνθρωποι «κάνουν το σωστό για την οικογένειά τους και τη δική τους ασφάλεια». Την ίδια ώρα, όπως υποστήριξε σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, Ισραηλινοί έφεδροι στρατιώτες «ετοιμάζονται για το επόμενο στάδιο των επιχειρήσεων». «Η διάλυση της Χαμάς και των στρατιωτικών της δυνατοτήτων είναι το τελικό στάδιο των αυτών επιχειρήσεων», είπε.

Από την πλευρά του ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς -οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ- ανακοίνωσε πως 13 από τους τουλάχιστον 150 ομήρους που πήρε στο Ισραήλ σκοτώθηκαν σε ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας. Ανέφερε πως ανάμεσά τους ήταν ξένοι, χωρίς να διευκρινίσει τις εθνικότητές τους. Δεν έχει υπάρχει επιβεβαίωση από μέρους Τσαχάλ, του ισραηλινού στρατού, που ανέφερε πως θα ερευνήσει αυτή την πληροφορία.

Listen in as an IDF Spokesperson @jconricus provides a situational update as the war against Hamas continues. https://t.co/UeIUKgRJGu

