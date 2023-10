Χαμάς – παιδιά: Δεν τα αποκεφαλίζουμε, τα φροντίζουμε»

Ένα προπαγανδιστικό βίντεο, το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα η Χαμάς, δείχνει άνδρες της να κρατούν παιδιά και μωρά ενώ έχουν εισβάλει σε σπίτι στο νότιο Ισραήλ.

Τα παιδιά και τα μωρά βρίσκονται τρομοκρατημένα ανάμεσα σε ένοπλους τρομοκράτες της Χαμάς που έχουν μπει στο σπίτι τους, στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Hamas releases footage of its members carrying babies during the terrorist attack in southern Israel on October 7. pic.twitter.com/otmmqiy3ap

— Joe Truzman (@JoeTruzman) October 13, 2023