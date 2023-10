Άμαχοι Ισραήλ: Χτυπήθηκε κονβόι, παιδιά μεταξύ των νεκρών

Κομβόι πολιτών που έφευγε από τη βόρεια Γάζα χτυπήθηκε από πυρά, σύμφωνα με αναφορές του BBC. Ειδικότερα, χθες, δύο οδοί εκκένωσης της Γάζας είχαν ανοίξει μετά από τελεσίγραφο που έδωσε στη Χαμάς το Ισραήλ για απομάκρυνση των αμάχων από την περιοχή. Οι εν λόγω οδοί ήταν γεμάτες κόσμο όλη μέρα που απομακρύνονταν από τη βόρεια Γάζα με κατεύθυνση προς τον νότο. Ωστόσο πυρά έπληξαν αυτοκινητοπομπή πολιτών, αφήνοντας πίσω δεκάδες νεκρούς και τραυματίες, μεταξύ αυτών και παιδιά. Μάλιστα, η πλειοψηφία των θυμάτων ήταν γυναίκες και παιδιά, με τα ανήλικα θύματα να είναι τα περισσότερα μεταξύ δύο έως πέντε ετών.

Palestinian health ministry says locals who heeded the Israeli calls to relocate to Gaza’s south were targeted by the airstrikes today on Salahad al din street

pic.twitter.com/XodxVzzt5y

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) October 13, 2023