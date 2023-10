Πόλεμος στο Ισραήλ: Μεγάλη επίθεση της Χαμάς με ρουκέτες από τη Γάζα προς το Τελ Αβίβ

Μεγάλο κύμα επιθέσεων της Χαμάς με ρουκέτες και στο Τελ Αβίβ εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 9.00 το βράδυ του Σαββάτου. Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης, ότι ήχησαν και οι σειρήνες για επίθεση με ρουκέτες και στο Ασκελόν. Επίσης, υπάρχουν χτυπήματα με ρουκέτες και στην πόλη Μπατ Γιαμ (Bat Yam) που βρίσκεται στην ακτή της Μεσογείου του Ισραήλ, στην κεντρική παράκτια πεδιάδα ακριβώς νότια του Τελ Αβίβ.

⚡️In light of the zionist’s anticipated invasion into Gaza, Hamas unveils the home-made “Al-Yassin” anti-armor shell of 105 mm caliber pic.twitter.com/k7fXlTJWj4 — War Monitor (@WarMonitors) October 14, 2023

⚡️Scenes from Bat yam after a rocket from Gaza landed there pic.twitter.com/C8gWXKqguC — War Monitor (@WarMonitors) October 14, 2023

⚡️Damage in Ashkelon after a rocket from Gaza landed there pic.twitter.com/fz54Hs4xTd — War Monitor (@WarMonitors) October 14, 2023

Σοροί Ισραηλινών ομήρων στην περίμετρο της Λωρίδας της Γάζας

Στο μεταξύ, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι βρήκε στην Λωρίδα της Γάζας «σορούς Ισραηλινών ομήρων» οι οποίοι απήχθησαν από την Χαμάς κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ. «Βρήκαμε και εντοπίσαμε στην περίμετρο της Λωρίδας της Γάζας πτώματα Ισραηλινών που είχαν απαχθεί», δήλωσε ο αντισυνταγματάρχης Πίτερ Λέρνερ, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο υπουργείο Εξωτερικών.

Προπαγανδιστικά βίντεο από τη Χαμάς

Δύο προπαγανδιστικά βίντεο δημοσίευσε νωρίτερα, η Χαμάς απευθυνόμενη στις ισραηλινές δυνάμεις, απειλώντας τους «για το τι θα πάθουν» όταν ξεκινήσει η χερσαία επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα. Στο ένα βίντεο, φαίνονται οι τρομοκράτες της Χαμάς να βγαίνουν από το έδαφος με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, να μεταφέρουν τον βαρύ οπλισμό τους και να κρύβονται ώστε να είναι έτοιμοι να επιτεθούν μόλις κρίνουν ότι χρειαστεί. Στο δεύτερο βίντεο φαίνεται να είναι σε ένα αυτοσχέδιο εργαστήριο και να φτιάχνουν όπλα, δείχνοντας πώς τα ετοιμάζουν και τα βάφουν.

Μάλιστα, ο λογαριασμός War Monitor έγραψε στα social media για το δεύτερο βίντεο: «Ενόψει της αναμενόμενης εισβολής στη Γάζα, η Χαμάς αποκαλύπτει το αυτοσχέδιο αντιαρματικό Al-Yassin διαμετρήματος 105 χιλιοστών».