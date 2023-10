Γάζα εκκένωση: Ένα εκατομμύριο κάτοικοι Αποχωρούν, επίκειται χερσαία επέμβαση του Ισραήλ

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον πόλεμο του Ισραήλ, καθώς όλα δείχνουν ότι είναι θέμα ωρών η χερσαία επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας. Περίπου ένα εκατομμύριο πολίτες της Γάζας επιχειρούν να εγκαταλείψουν την περιοχή από τον νότο, διά μέσου του συνοριακού περάσματος Ισραήλ-Αιγύπτου στη Ράφα, μετά το τελεσίγραφο του Ισραήλ να μετακινηθούν, καθώς ετοιμάζεται για χερσαία επίθεση. Χιλιάδες Παλαιστίνιοι διαφεύγουν σήμερα προς τον νότο της Λωρίδας της Γάζας μετά την προειδοποίηση του ισραηλινού στρατού που βομβαρδίζει ακατάπαυστα το παλαιστινιακό έδαφος σε απάντηση για την επίθεσή της Χαμάς.

Here are some of the photos PM Benjamin Netanyahu DID NOT SHOW US Secretary of State Antony Blinken.

WARNING: These are horrifying photos of babies murdered and burned in the monthly/yearly routine bombings of Gaza by the State of Israel.

Who will mourn these children? pic.twitter.com/iyUP2CIveD

