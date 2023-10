20χρονη ανθυπολοχαγός Ισραήλ: «Έρχονται 9 τρομοκράτες και έχω μια σφαίρα»

Η 20χρονη ανθυπολοχαγός Αντάρ Μπεν Σιμόν είναι άλλο ένα από τα στελέχη του ισραηλινού στρατού που έχασαν τη ζωή τους από την επίθεση της Χαμάς που προκάλεσε τον πόλεμο στο Ισραήλ. Η Αντάρ έπεσε νεκρή το πρωί του Σαββάτου όταν, όπως αναφέρει η Jerusalem Post, «έπεσε στη φωτιά προκειμένου να αντιμετωπίσει τους τρομοκράτες που προσπάθησαν να εισβάλουν στη βάση της». Η 20χρονη, η οποία ήταν διοικητής διμοιρίας «ήταν επικεφαλής μιας εκπαιδευτικής ομάδας νεοσύλλεκτων στο Ζικίμ.

Όταν η ίδια και οι συνάδελφοί της ανακάλυψαν την επίθεση του μεγάλου αριθμού των τρομοκρατών, έθεσε ως πρώτη προτεραιότητά της να προστατεύσει τους νεοσύλλεκτους» περιέγραψαν συγγενείς της. Αφού σιγουρεύτηκε ότι οι νεοσύλλεκτοι στρατιώτες βρίσκονταν σε ασφαλή καταφύγια «η Αντάρ πολέμησε με όλη της τη δύναμη για να εξολοθρεύσει τους τρομοκράτες και να υπερασπιστεί την πατρίδα της.

Χάρη στη γενναιότητά της Αντάρ και των συναδέλφων της αξιωματικών σχεδόν όλοι οι νεοσύλλεκτοι επέστρεψαν με ασφάλεια στα σπίτια τους. Ήταν μια αληθινή Ισραηλινή ηρωίδα που έδωσε τα πάντα για την πατρίδα της που αγαπούσε τόσο πολύ» πρόσθεσαν οι συγγενείς της 20χρονης ανθυπολοχαγού. «Το Σάββατο η ανιψιά μου ήταν στη βάση όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Ζει τώρα χάρη στον ηρωισμό της διοικήτριάς της, της Αντάρ Μπειν Σιμόν που έδωσε τη ζωή της για να σώσει τους στρατιώτες υπό τις διαταγές της – συμπεριλαμβανομένης της ανιψιάς μου» έγραψε ένας χρήστης του Twitter.

Στην κηδεία της Αντάρ η αδερφή της προκάλεσε ρίγη συγκίνησης με όσα αποκάλυψε για τα μηνύματα που αντάλλαξαν πριν το τραγικό τέλος για την νεαρή αξιωματικό. «Εκείνο το πρωί ξύπνησα από τον συναγερμό και σου έστειλα μήνυμα “Αντάρ είσαι στη βάση; Υπάρχει συναγερμός;” και μου απάντησε “δεν μπορείς να φανταστείς πόσο φοβόμαστε. Πύραυλοι πετάνε πάνω από το κεφάλι μου και πέφτουν μέσα στη βάση”. Ήταν η πρώτη φορά που μου είπες ότι φοβάσαι και μετά μου έστειλες άλλο ένα μήνυμα “εννέα τρομοκράτες έρχονται προς το μέρος μας. Έχω μια σφαίρα στη θαλάμη. Shema Yisrael (σ.σ. η προσευχή που κάνουν οι Ισραηλινοί). Θα μιλήσουμε αργότερα”».

Saturday, my niece was on duty at her base on the Gaza border when the fighting started. She’s alive today because of the heroism of her commander, Adar Ben Simon z’’l who gave her life to save soldiers under her command – my niece included.

For Adar. Please consider sharing. pic.twitter.com/oXF1do0mUS

— Jonathan Greenberg (@JGreenbergSez) October 12, 2023