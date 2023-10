Βόμβες λευκού φωσφόρου Ισραήλ: Καταγγελίες από την Παλαιστίνη

Βόμβες λευκού φωσφόρου καταγγέλλεται πως εξαπέλυσε το Ισραήλ τόσο στη Λωρίδα της Γάζας, όσο και στο Λίβανο, ενώ οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή μαίνονται. Ειδικότερα, το Ισραήλ καταγγέλλεται από το υπουργείο Εξωτερικών της Παλαιστινιακής Αρχής, πως εκτόξευσε πολλές βόμβες λευκού φωσφόρου, που προκάλεσαν ασφυξία σε εκατοντάδες Παλαιστινίους, με αρκετούς εξ αυτών να οδηγούνται σε νοσοκομεία. Τα περισσότερα περιστατικά αφορούν ηλικιωμένους, παιδιά και όσους πάσχουν από υποκείμενα νοσήματα, σύμφωνα με το Anadolu. Την ίδια ώρα, το Ισραήλ κατηγορείται πως χρησιμοποίησε βόμβες λευκού φωσφόρου και στο Λίβανο.

Footage of white phosphorus being used against civilians in Gaza Strip. pic.twitter.com/lGsR6keOvW

Οι βόμβες λευκού φωσφόρου απαγορεύονται διεθνώς από τη Σύμβαση της Γενεύης του 1980, η οποία απαγορεύει ρητά τη χρήση τους ως όπλο. Ο λευκός φώσφορος είναι χημική ουσία που χρησιμοποιείται συνήθως για να φωτίσει τις εχθρικές θέσεις, γιατί, όταν εκρήγνυται, παράγει μεγάλη λάμψη και θερμαντική ενέργεια και όσοι εκτίθενται σε αυτόν καίγονται ολοσχερώς ή παθαίνουν μη αναστρέψιμα εγκαύματα στο δέρμα. Τα εγκαύματα φωσφόρου ενέχουν αυξημένο κίνδυνο θνησιμότητας λόγω της απορρόφησης του φωσφόρου στο σώμα. Μάλιστα, μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα στο ήπαρ, τα νεφρά, την καρδιά και σε ορισμένες περιπτώσεις πολλαπλή ανεπάρκεια οργάνων.

Όταν χρησιμοποιείται στα πυρομαχικά, ο λευκός φώσφορος φτάνει μέχρι και τους 800 βαθμούς Κελσίου. Σημειώνεται ότι, οι Ισραηλινές δυνάμεις έχουν κατηγορηθεί και στο παρελθόν πως παραβίασαν τη Σύμβαση της Γενεύης, χρησιμοποιώντας βόμβες λευκού φωσφόρου κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα την περίοδο 2008–2009. Ο ισραηλινός στρατός αρνήθηκε τις κατηγορίες αυτές.

Israel is using internationally-prohibited white phosphorus in Gaza.

These munitions are an indiscriminate incendiary weapon that ignite on contact with oxygen.

In closed spaces, the toxic fumes can cause asphyxiation & permanent respiratory damagepic.twitter.com/IELyM08JYI

