Ισραήλ: Καβγάς on air του πρώην πρωθυπουργού με παρουσιαστή

Εναν πολύ έντονο διάλογο είχε δημοσιογράφος του Sky news με τον πρώην πρωθυπουργό του Ισραήλ, Ναφτάλι Μπένετ. Ο παρουσιαστής της εκπομπής σε κάποια στιγμή της συνέντευξης, τον ρώτησε για το γεγονός ότι το Ισραήλ έκοψε την παροχή ρεύματος στη Γάζα. «Τι γίνεται με τα μωρά σε θερμοκοιτίδες στη Γάζα, των οποίων η υποστήριξη ζωής έχει απενεργοποιηθεί επειδή οι Ισραηλινοί έκοψαν το ρεύμα» ρώτησε συγκεκριμένα τον Μπένετ, ο οποίος αντί να απαντήσει, εξαπέλυσε επίθεση κατά του δημοσιογράφου. «Είσαι σοβαρός να με ρωτάς για Παλαιστίνιους; Εχεις πρόβλημα;» είπε έξαλλος, με τον διάλογο να βγαίνει εκτός ελέγχου.

«Δεν έχεις δει τι συμβαίνει; Πολεμάμε Ναζί. Δεν τους στοχοποιούμε. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να δει. Δεν θα ταϊσω ή θα δώσω ρεύμα και νερό στον εχθρό μου. Ας τους δώσουν άλλοι αν θέλουν, αλλά δεν θα είμαστε εμείς υπεύθυνοι» συνέχισε ο Μπένετ, με τον δημοσιογράφο να του ζητά να χαμηλώσει κατ’ αρχάς τον τόνο της φωνής του.

«Οχι εσύ θα με ακούσεις» του λέει ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ, με τον παρουσιαστή να απαντά: «Μην υψώνεις την φωνή σου. Προσπαθώ να κάνουμε μία κουβέντα. Είναι το δικό μου σόου κι εγώ κάνω τις ερωτήσεις. Σταματήστε να με ακούσετε. Εχουμε ήδη κάνει τον διαχωρισμό της Χαμάς με τους Παλαιστίνιους πολίτες» λέει, με τον Μπένετ να αντιδρά: «θα έπρεπε να ντρέπεσαι». «Δεν υπάρχει τίποτα να ντραπώ. Προσπαθώ να συζητήσουμε για ένα πολύ σοβαρό θέμα και δεν μπορείτε να το αποδεχτείτε» απάντησε εκ νέου ο παρουσιαστής.

On Sky news ex Israeli PM Naftali Bennett was asked-

"What about the babies in incubators in Gaza who's life support has been turned off because the Israelis have cut off the power"

His answer – Are you serious asking about Palestinian civilians? What's wrong with you? pic.twitter.com/mxKfuBnQo1

— Chay Bowes (@BowesChay) October 12, 2023