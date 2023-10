Xεζμπολάχ – Ισραήλ πόλεμος: Μήνυμα στις ΗΠΑ

Σε πιθανή «βλάβη» απέδωσε ο ισραηλινός στρατός τις σειρήνες που ήχησαν απόψε στο βόρειο Ισραήλ. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του στρατού, δεν διαπιστώθηκε καμία διείσδυση στον εναέριο χώρο από τον νότιο Λίβανο. «Δεν υπήρξε κάποιο συμβάν στον βορρά, ο συναγερμός μπορεί να οφείλεται σε βλάβη» του συστήματος ανέφερε ο εκπρόσωπος. Νωρίτερα ωστόσο, ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι δήλωνε ότι οι ΗΠΑ παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στα σύνορα του Λιβάνου με το Ισραήλ και δεν επιθυμούν να δουν την κρίση στην περιοχή να διευρύνεται.

«Είδαμε ρουκέτες να έρχονται από τον νότιο Λίβανο (…) στο βόρειο Ισραήλ. Προφανώς το παρακολουθούμε με μεγάλη ανησυχία. Δεν θέλουμε αυτή η σύγκρουση να διευρυνθεί ή να επεκταθεί» είπε ο Κίρμπι σε συνέντευξη που παραχώρησε στο MSNBC. Πρόσθεσε ότι δεν πιστεύει πως είναι προς το συμφέρον του Ισραήλ να υπάρχει και ένα δεύτερο μέτωπο στο οποίο θα πρέπει να μάχεται και να αμύνεται.

Πάντως, νωρίτερα, η δημόσια τηλεόραση KAN μετέδωσε ότι βλήματα έπεσαν στο βόρειο Ισραήλ. Συναγερμός για εισερχόμενο αεροσκάφος είχε σημάνει από αργά το απόγευμα, όμως επόμενα ρεπορτάζ ανέφεραν ότι επρόκειτο πιθανότατα για ένα μη επανδρωμένο, τηλεκατευθυνόμενο αεροπλάνο (drone). Σύμφωνα με το Associated Press ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι εχθρικά αεροσκάφη εισήλθαν στη χώρα από τον Λίβανο, βάζοντας τις σειρήνες να ηχούν σε όλο το βόρειο Ισραήλ ενώ κάλεσε τους πολίτες εκεί να προφυλαχθούν. Κατά το πρακτορείο «ο στρατός δεν διευκρίνισε το είδος του αεροσκάφους.

Αλλά η υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ του Λιβάνου και οι Παλαιστίνιοι μαχητές είναι γνωστό ότι διαθέτουν μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ανεμόπτερα». Παράλληλα, το Reuters μετέδωσε ότι η Χαμάς, δήλωσε την Τετάρτη ότι βομβάρδισε τη Χάιφα με ρουκέτα R-160.

Μάλιστα, υπήρξαν αναφορές για δεκάδες drones που υποτίθεται εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο στο Ισραήλ, ενώ οι σειρήνες ήχησαν και στα υψίπεδα του Γκολάν. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, δεν ήταν σαφές έαν πρόκειται για κάποιου είδους πυραυλική επίθεση από την Χεζμπολάχ ή για κάποιου είδους παραβίαση του εναέριου χώρου.

Επιπλέον, το Reuters μετέδωσε ότι η Χαμάς χτυπά με ρουκέτες τη Χάιφα. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, δήλωσε την Τετάρτη (11/10) ότι «βομβάρδισε τη Χάιφα με πύραυλο R-160».

Residents in the Northern Israeli City of Haifa can be seen running for Cover as Air Raid Sirens Blare following the launch of R-160 Missiles by Hamas in the Gaza Strip towards the City. pic.twitter.com/9rUB4LfMY7

— OSINTdefender (@sentdefender) October 11, 2023