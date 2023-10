Κιμπούτς Κφαρ Αζά – Χαμάς: Η δημοσιογράφος που κάλυψε τη φρίκη

Η μαρτυρία των στρατιωτών που μετέφερε η Νικόλ Ζεντέκ, ρεπόρτερ του ισραηλινού αγγλόφωνου δικτύου i24NEWS ήταν μια από τις πιο φρικιαστικές από αυτές που έχουν έλθει στο φως από τον πόλεμο στο Ισραήλ. Στρατιώτες που κλήθηκαν στο κιμπούτς Κφαρ Αζά εντόπισαν μεγάλο αριθμό νεκρών Ισραηλινών, εκ των οποίων περί τα 40 μωρά και παιδιά, κάποια από τα οποία ήταν αποκεφαλισμένα. Η Ζεντέκ βρέθηκε στο σημείο μαζί με άλλους δημοσιογράφους, συνοδεία του ισραηλινού στρατού, γιατί το σημείο παραμένει επικίνδυνο, καθώς απέχει λιγότερο από ένα χιλιόμετρο από τα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας.

Zedeck clarifies that she is reporting based on what soldiers have told her: “Soldiers told me they believe 40 babies/children were killed. The exact death toll is still unknown as the military continues to go house to house and find more Israeli casualties.”

