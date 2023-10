Κιμπούτς Ισραήλ: Δημοσιογράφοι περιγράφουν φρικαλεότητες της Χαμάς

Εικόνες και βίντεο απίστευτης κτηνωδίας κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, από τις φρικαλεότητες της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς στο Ισραήλ. NΞένοι ανταποκριτές είδαν με τα μάτια τους αποκεφαλισμένα πτώματα μικρών παιδιών που βρέθηκαν στο κιμπούτς Κφαρ Αζά, τα οποία εντόπισε ο Ισραηλινός στρατός. Οι ανταποκριτές βρήκαν μέσα σε σπίτια αναποδογυρισμένα παιδικά κρεβάτια.

Τη θηριωδία επιβεβαίωσε η Γαλλίδα δημοσιογράφος Μαργκό Χαντάντ που βρέθηκε στο κιμπούτς καθώς είδε με τα μάτια της τα πτώματα, κάνοντας λόγο για αποκεφαλισμένα «βρέφη και παιδιά δύο ετών στο Κφαρ Αζά. Τρόμος, σφαγή». NΓια τους δύσπιστους που μπορεί να κάνουν λόγο για fake news, η μιμογράφος έγραψε: «Για όσους ρωτούν για τις πηγές… Είναι πολλές. Ισραηλινός στρατός και μυστικές υπηρεσίες με βρήκαν και μου έδωσαν τη δυνατότητα να ελέγξω την εγκυρότητα. Ωστόσο, υπήρχε καλύτερη πηγή: θαρραλέοι δημοσιογράφοι του ξένου Τύπου συμφώνησαν να δουν οι ίδιοι τα πτώματα».

Υπάρχουν και πλάνα που διακρίνονται καμένα από τους τρομοκράτες της Χαμάς, πτώματα παιδιών.

Η Γαλλίδα δημοσιογράφος αναφέρει χαρακτηριστικά για τα νεκρά παιδιά: «Σφαγιάστηκαν στα κρεβάτια τους, μπροστά στην οικογένειά τους. Τα έκαψαν ζωντανά».

These photos were shared by Tomer Peretz, an Israeli artist working helping clear bodies in a kibbutz. pic.twitter.com/JAqRzwsA38

Συνολικά σφαγιάστηκαν 900 άτομα όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, ενώ 2.700 είναι οι τραυματίες και περίπου 100 έχουν απαχθεί.

Ωστόσο, το βράδυ της Τρίτης, το πρακτορείο Anadolu μετέδωσε πως ο ισραηλινός στρατός είχε απαντήσει στο τουρκικό μέσο ότι δεν έχει καμία πληροφορία που να επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς για αποκεφαλισμούς μωρών στο Κφαρ Αζά

Our correspondent @Nicole_Zedek continues to survey the horror scenes left behind in Kibbutz Kfar Aza where Hamas invaded and murdered dozens of Israelis in their homes pic.twitter.com/ZZCwDGkV8z

‘About 40 babies were taken out on gurneys… Cribs overturned, strollers left behind, doors left wide open’

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, περιέγραψε την επίθεση της Χαμάς ως «πράξη απόλυτου κακού», ενώ τη χαρακτήρισε «αιμοδιψή τρομοκρατική οργάνωση», λέγοντας ότι όσα έκανε θυμίζουν τις χειρότερες φρικαλεότητες που διαπράχθηκαν από το Ισλαμικό Κράτος.

Never again is now. pic.twitter.com/CPjQQGTmj1

Photos emerge of Jewish children burned alive by Hamas.

Δύο τρομοκράτες της Χαμάς έστησαν ενέδρα σε οικογένεια που έφτανε με το αυτοκίνητό της στην οικία της. Οι τρομοκράτες -όπως φαίνεται στο βίντεο- εμφανίζονται μπροστά στην πύλη και τους εκτελούν εν ψυχρώ. Στη συνέχεια εισβάλλουν στον χώρο όπου φέρονται να έχουν δολοφονήσει πάνω από 100 άτομα.

Σε ένα άλλο φρικιαστικό βίντεο που καταγράφτηκε στο ισραηλινό κιμπούτς Κισουφίμ και είδε χθες το φως της δημοσιότητας ένοπλος τρομοκράτης της Χαμάς εκτελεί έναν σκύλο -πιθανότατα του σπιτιού- ο οποίος όρμησε εναντίον των εισβολέων.

On Saturday, Hamas terrorists ambushed a civilian vehicle entering Kibbutz Be’eri and murdered its occupants. The terrorists then proceeded to slaughter more than 100 residents of the kibbutz. 10% of the kibbutz’s population was massacred. #HamasIsISIS #DontLookAway pic.twitter.com/ej97j9Rtki

Το βίντεο μαγνητοσκοπήθηκε από κάμερα που φοράει στο σώμα του ο ένοπλος, ο οποίος χωρίς κανέναν δισταγμό πυροβολεί τον σκύλο. NΤο τετράποδο φαίνεται να τραυματίζεται από την πρώτη βολή αλλά ξανασηκώνεται. Εκείνη τη στιγμή ο τρομοκράτης τον εκτελεί με δεύτερη βολή.

Ο ένοπλος μαζί με άλλους άνδρες που φέρουν την χαρακτηριστική πράσινη κορδέλα της Χαμάς στο κεφάλι, εισβάλλουν στο αφύλακτο σπίτι και επειδή δεν βρίσκουν κανέναν μέσα, το πυρπολούν, βάζοντας φωτιά στα ενθύμια που είχε στους τοίχους η ισραηλινή οικογένεια.

New footage of Hamas terrorists entering Kibbutz Kissufim in Israel. The very first thing they did was open fire on a pet Labrador retriever dog that comes to greet them. They then proceeded to ransack the homes and set them on fire. pic.twitter.com/YT6MuJeXGa

Kibbutz Be’eri in southern Israel had a population of about 1,000.

108 bodies have been recovered so far – 10% of the population.

It was a mass execution of Jews unlike anything seen since the Holocaust. pic.twitter.com/EPq7LtK3yR

— Aviva Klompas (@AvivaKlompas) October 9, 2023