Ισραήλ – Χαμάς πόλεμος: «Έτοιμοι για την αποστολή μας»

Προ των πυλών φαίνεται πως είναι μια χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζας, όπως είχαν προειδοποιήσει τις περασμένες ημέρες αξιωματούχοι της χώρας. Στόχος της επιχείρησης, όπως έχει ξεκαθαρίσει το Ισραήλ, είναι να διασφαλιστεί ότι η Χαμάς δεν θα έχει πλέον καμία στρατιωτική δύναμη και να μην αποτελεί απειλή. Μια χερσαία επιχείρηση στη Γάζα δεν είναι ένα εύκολο σενάριο για το Ισραήλ, που γνωρίζει ότι θα αντιμετωπίσει τεράστιες προκλήσεις στη λωρίδα της Γάζας, ιδιαίτερα αν τελικά αποφασίσει να μπει και στις πόλεις.

Η Χαμάς έχει μάθει τα τελευταία χρόνια να ελίσσεται και να προσαρμόζεται, κάτι που σημαίνει ότι οι ισραηλινοί στρατιώτες θα δυσκολευτούν να περάσουν από σημεία – κλειδιά. Έχουν, όμως, στρατιωτική και τεχνολογική υπεροχή ενώ εδώ και μέρες έχουν φροντίσει να βομβαρδίζουν από αέρος τη Γάζα, ισοπεδώνοντας εκατοντάδες στόχους.

Ο κίνδυνος για γενικευμένη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή παραμένει ορατός, καθώς το Ισραήλ δέχεται πυρά από τρία μέτωπα – Γάζα, Συρία και Λίβανο – την ώρα που δυνάμεις του Ισραηλινού στρατού συγκεντρώνονται στα σύνορα με τη Γάζα για την χερσαία επιχείρηση, η οποία όλα δείχνουν ότι βρίσκεται προ των πυλών και θα είναι σαρωτική. Οι νεκροί είναι τουλάχιστον 2.250 – 1.200 στο Ισραήλ και πάνω από 950 στη Γάζα, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό. Οι τραυματίες είναι χιλιάδες και από τις δύο πλευρές ενώ δεκάδες είναι οι Ισραηλινοί όμηροι. H ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία συνεχίζει να σφυροκοπά τη Λωρίδα της Γάζας, πλήττοντας πάνω από 200 στόχους μόνο σε μια συνοικία της πόλης της Γάζας από την οποία φαίνεται να οργανώθηκε η επίθεση από τη Χαμάς.

Listen in as an IDF Spokesperson LTC (res.) Jonathan Conricus provides a situational update on all fronts, as the war against Hamas continues. https://t.co/uuen9lQa0F

— Israel Defense Forces (@IDF) October 11, 2023