Ισραήλ πόλεμος τώρα: Μαζική εισβολή από αέρος – Επίθεση της Χεζμπολάχ από Λίβανο

Επικίνδυνη τροπή παίρνει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς υπάρχουν αναφορές για επίθεση με ρουκέτες και μαζική εισβολή με αεροσκάφη, πιθανότατα μη επανδρωμένα, που πέρασαν από τον Λίβανο στο Ισραήλ. Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ένας αριθμός αεροσκαφών – με ορισμένες αναφορές να κάνουν λόγο για αιωρόπτερα – εισήλθαν στο βόρειο Ισραήλ από τον Λίβανο όπου εδρεύει η σκληροπυρηνική Χεζμπολάχ. Επίσης το Channel 4 του Ισραήλ μεταδίδει πως η Χαζμπολάχ ξεκίνησε επίθεση από το βορά, με ρουκέτες και drones κατά της πόλης Χάιφα. Οι σειρήνες χτύπησαν σε όλη την περιοχή και οι Αρχές διέταξαν τους κατοίκους να βρουν καταφύγιο μέχρι νεωτέρας, λόγω της εισόδου «εχθρικών αεροσκαφών».

Η Χεζμπολάχ δημοσίευσε βίντεο στο οποίο ισχυρίζεται ότι προέρχεται από την επίθεσή της στο Ισραήλ κοντά στα σύνορα του Λιβάνου. Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, 15-20 αεροσκάφη πιστεύεται ότι διείσδυσαν στον ισραηλινό εναέριο χώρο.

#Hezbollah has released footage of its attack on #Israel near the #Lebanese border. pic.twitter.com/7nyb66dZxk

— EHA News (@eha_news) October 11, 2023