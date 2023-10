Ισραήλ: Η δραματική ιστορία της Aladjem

Όλο και περισσότερες μαρτυρίες επιζώντων της επίθεσης των τρομοκρατών της Χαμάς στο Ισραήλ βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Μία από τις τελευταίες είναι εκείνη μίας Ισραηλινής που, μιλώντας σε διεθνή Μέσα, περιέγραψε πώς ξέφυγε από τη Χαμάς μαζί με τα παιδιά των γειτόνων της, αφού μάλιστα τους είχαν πάρει ομήρους στη Γάζα. Η Avital Aladjem είπε στο Channel 12 σε μια σπαρακτική συνέντευξη ότι παρόλο που κατάφερε να δραπετεύσει με τα παιδιά, η μητέρα τους παραμένει αιχμάλωτη στα χέρια των τρομοκρατών της Χαμάς.

Η Aladjem ανέφερε αρχικά ότι, εν μέσω της βίαιης επίθεσης το Σάββατο, κρύφτηκε στο σπίτι της στο κιμπούτς Holit, λίγο περισσότερο από ένα μίλι από τη Γάζα. Από την κρυψώνα της έστελνε μηνύματα στη γειτόνισσά της, Adi Vital-Kaploun, μία Καναδέζα υπήκοο. Όταν ένοπλοι εισέβαλαν στο σπίτι της Aladjem, ένας άλλος γείτονας που ήταν μαζί της δέχθηκε πυρά και σκοτώθηκε.Η Aladjem είπε ότι επέζησε επειδή ο γείτονάς της «απορρόφησε» όλες τις σφαίρες.

Η γυναίκα είπε ότι την έσυραν από το σπίτι της και στη συνέχεια βρέθηκε με τα δύο παιδιά της Kaploun, την Eshel, 4 μηνών, και τη Negev, 4 ετών. Οι τρομοκράτες οδήγησαν και τους τρεις στη Γάζα, η μητέρα των παιδιών όμως δεν φαινόταν πουθενά. Περιγράφοντας τι ακριβώς εκτυλίχθηκε, η Aladjem είπε: «Τελικά, όταν ήρθαν οι τρομοκράτες, ανατίναξαν την πόρτα του σπιτιού μου και του ασφαλούς δωματίου. Ο Χαγίμ και εγώ κρυβόμασταν σε ντουλάπες. Δυστυχώς, δέχθηκε όλες τις σφαίρες για μένα και το σώμα του με έσωσε».

The chilling testimony of Avital, an Israeli mother who was kidnapped with her neighbor Adi Kaplon-Vital and Adi’s children (Negev and Eshel). Hamas terrorists took Adi to Gaza gave Adi’s two children to Avital who is interviewed here.

Adi, the mother, is still held by Hamas in… pic.twitter.com/hF3BrxRX9n

— Hen Mazzig (@HenMazzig) October 9, 2023