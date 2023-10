Χαμάς Ισραήλ: Νεκροί ο υπουργός Οικονομίας και το «δεξί χέρι» του αρχηγού

Εντείνονται οι αεροπορικές επιδρομές των Ισραηλινών στη Γάζα, στοχεύοντας θέσεις της οργάνωσης Χαμάς. Από το απόγευμα του Σαββάτου τα χτυπήματα είναι διαδοχικά, με συνέπεια να έχουν καταγραφεί εκατοντάδες απώλειες ανθρώπινων ζωών και αμέτρητες καταστροφές κτιρίων. Οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται και σήμερα με αμείωτη ένταση, ενώ όπως ανακοίνωσε η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ, σε έναν από αυτούς σκοτώθηκε ο υπουργός Οικονομίας της Χαμάς. «Αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας σκότωσε απόψε τον υπουργό Οικονομίας της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς Τζαουάντ Αμπού Σαμάλα» τονίζεται σε σχετική ανάρτηση στο Twitter.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με ενημέρωση του ισραηλινού στρατού, στο πλαίσιο των καθηκόντων του, ο Αμπού Σαμάλα διαχειριζόταν τα οικονομικά της οργάνωσης και «όριζε τα κεφάλαια για τη χρηματοδότηση και την καθοδήγηση της τρομοκρατίας εντός και εκτός της Λωρίδας της Γάζας». Αναφέρθηκε επίσης ότι στο παρελθόν κατείχε θέσεις ασφαλείας στη Χαμάς και ήταν επικεφαλής αρκετών επιχειρήσεων με στόχο «τη βλάβη Ισραηλινών πολιτών».

VIDEO: Drone images show massive destruction in Gaza City on Tuesday, as Israel continued to pound Hamas targets in the Gaza Strip. pic.twitter.com/mJBvUXrjiQ

— AFP News Agency (@AFP) October 10, 2023