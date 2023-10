Χαμάς – Ισραήλ: Ακόμα μία βαρβαρότητα, εκτελεί σκύλο, κάνει επιδρομή στο ψυγείο και βάζει φωτιά

Άλλο ένα ανατριχιαστικό βίντεο από τις θηριωδίες της Χαμάς σε κιμπούτς στο Ισραήλ έρχεται στην επιφάνεια προκαλώντας αποτροπιασμό. Ένας από τους ισλαμιστές τρομοκράτες φαίνεται να πυροβολεί τον σκύλο μιας ισραηλινής οικογένειας πριν εισβάλει στο σπίτι τους, να κάνει επιδρομή στο ψυγείο και να βάζει φωτιά, εν μέσω μιας ανελέητης σφαγής αμάχων. Το συγκεκριμένο βίαιο περιστατικό είναι μόνο ένα από τα δεκάδες που εκτυλίχθηκαν στο κιμπούτς Be’eri, μια μικροσκοπική αγροτική κοινότητα 1.000 ανθρώπων, όπου οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας και τα σωστικά συνεργεία βρήκαν αργότερα 108 πτώματα, μετά από μακρά ομηρία των ενόπλων.

Το βίντεο που τραβήχτηκε από την κάμερα GoPro που ήταν προσαρτημένη στο κράνος ενός τρομοκράτη της Χαμάς δείχνει τον σκύλο να βγαίνει τρέχοντας από το σπίτι και να ορμά προς τους επιτιθέμενους, προτού πέσει νεκρός από τις σφαίρες.

Στη συνέχεια, οι τρομοκράτες της Χαμάς εισέβαλαν αμέσως σε ένα σπίτι και έψαξαν τα υπάρχοντα της οικογένειας, πίνοντας χυμό πορτοκαλιού από το ψυγείο και καταβροχθίζοντας το περιεχόμενό του. Ένας από τους τρομοκράτες βγάζει έναν αναπτήρα από την τσέπη του και βάζει φωτιά στο σπίτι.

New footage of Hamas terrorists entering Kibbutz Kissufim in Israel. The very first thing they did was open fire on a pet Labrador retriever dog that comes to greet them. They then proceeded to ransack the homes and set them on fire. pic.twitter.com/YT6MuJeXGa

— Ian Miles Cheong (@stillgray) October 10, 2023