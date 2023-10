Σάνι Λουκ Χαμάς: «Ζωντανή, αλλά σε κρίσιμη κατάσταση»

Ανατροπή στην υπόθεση της Σάνι Λουκ η οποία φερόταν να είναι νεκρή από την επίθεση της Χαμάς στο ρέιβ πάρτι στο Ισραήλ.Οπως αναφέρει η Bild, η μητέρα της κοπέλας, Ρικάρντα Λουκ, ανέφερε πως έχουν στοιχεία τα οποία οδηγούν στο συμπέρασμα ότι είναι ακόμη ζωντανή, αλλά σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο στη Γάζα. «Εχουμε στοιχεία που δείχνουν ότι η Σάνι είναι ζωντανή, αλλά έχει σοβαρό τραύμα στο κεφάλι και είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Κάθε λεπτό είναι κρίσιμο. Παρακαλώ την Γερμανική κυβέρνηση να δράσει γρήγορα και να την φέρει πίσω σώα» φέρεται να είπε η μητέρα της η οποία παρακάλεσε δημόσια να σταματήσουν οι μάχες και να αφεθεί ελεύθερη η κόρη της.

Η Σάνι Λουκ είναι η γυναίκα που άνδρες της Χαμάς έβαλαν αναίσθητη πάνω σε ένα φορτηγάκι, ημίγυμνη, αφήνοντας την αίσθηση πως είναι νεκρή. Αυτό πιθανότατα να μην ισχύει σύμφωνα με την δήλωση της μητέρας της, την οποία ανάρτησε και στα σόσιαλ. Η 30χρονη Σάνι φέρεται να βρίσκεται σε νοσοκομείο που είναι στα χέρια της Χαμάς στη Γάζα, ωστόσο ακόμη δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα η πληροφορία αυτή.

English version:

According to #ShaniLouk‘s mother, she is still alive. However, she is in critical condition and in a hospital in Gaza with severe head injuries.

Her mother is now calling on the federal government to “act quickly and not argue about responsibilities.” I hope… pic.twitter.com/FacNktFGD3

— romestylez (@romestylez) October 10, 2023