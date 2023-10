Ισραήλ πόλεμος: Θέλατε την κόλαση, θα την πάρετε, λέει υποστράτηγος του στρατού

Ο ανώτατος αξιωματούχος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, υπεύθυνος για τις δραστηριότητες στα παλαιστινιακά εδάφη, ο υποστράτηγος Γκασάν Αλιάν απηύθυνε ένα μήνυμα στους κατοίκους της Γάζας και στην ηγεσία της Χαμάς, καταδικάζοντας την παλαιστινιακή λαϊκή στήριξη στην τρομοκρατική ομάδα “Η απαγωγή, η κακοποίηση και η δολοφονία παιδιών, γυναικών και ηλικιωμένων είναι απάνθρωπη. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία γι’ αυτό. Η Χαμάς έχει μετατραπεί σε ISIS και οι κάτοικοι της Γάζας, αντί να τρομάζουν, πανηγυρίζουν» τόνισε ο ίδιος σύμφωνα με την ιστοσελίδα timesofisrael.

