Ισραήλ φεστιβάλ: «Πήραμε την αστυνομία, μας είπε: Απλά τρέξτε, καλή τύχη»

To μουσικό φεστιβάλ που πραγματοποιούνταν κοντά στα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας θα μείνει στην ιστορία του Ισραήλ ως η χειρότερη σφαγή στη χώρα, με τουλάχιστον 260 νεκρούς. Ο Σαχάρ μπεν Σέλα, ένας από τους επιζώντες της επίθεσης των μαχητών της Χαμάς στο μουσικό φεστιβάλ στο Ισραήλ, μοιράστηκε τις αναμνήσεις του μακελειού, καθώς αναρρώνει σε νοσοκομείο μετά την επίθεση. Σε συνέντευξή του στο ισραηλινό κανάλι Ν12, ο Σαχάρ περιέγραψε πώς μια ομάδα μαχητών της Χαμάς άνοιξε πυρ εναντίον των παρευρισκόμενων στο πάρτι Nova Nature Party, κοντά στο κιμπούτς Re’im στην έρημο Νεγκέβ, κοντά στη Λωρίδα της Γάζας, νωρίς το πρωί του Σαββάτου. «Σταμάτησαν τη μουσική, μας είπαν ότι υπήρχαν σειρήνες έκτακτης ανάγκης, και μετά από λίγα λεπτά οι παραγωγοί του πάρτι φώναξαν πως υπήρχαν τρομοκράτες» λέει ο Σαχάρ.

Palestinian terrorists Hamas, massacred 260 fun loving, beautiful peaceful people at the “Tribe of Nova Universo Paralello Edition” Festival event held in the southern region, near the Gaza Strip. Listen to one of the festival goers that survived retell the horror he witnessed… pic.twitter.com/5QVMKCueXa

Ο νεαρός πρόσθεσε πως ο ίδιος και άλλοι, περίπου δέκα, φίλοι του μπήκαν σε αυτοκίνητα και προσπάθησαν να διαφύγουν, φτάνοντας σε ένα τσιμεντένιο καταφύγιο για να προστατευτούν από τις βόμβες. «Ήμασταν περίπου 30 άτομα. Μετά από λίγα λεπτά οι τρομοκράτες άρχισαν να μας πυροβολούν και εξουδετέρωσαν τον αστυνομικό ακριβώς μπροστά μας» είπε.

«Έριξαν μια πρώτη χειροβομβίδα που εξερράγη στην είσοδο του καταφυγίου. Άρχισα να ουρλιάζω από τον πόνο και προσευχόμουν, και μετά από ένα λεπτό έριξαν άλλη μία χειροβομβίδα που με χτύπησε στο κεφάλι. Στεκόμουν στον τοίχο στη δεύτερη σειρά ανθρώπων και η χειροβομβίδα έπεσε στους μπροστινούς. Αυτοί ήταν που χτυπήθηκαν, κι αυτό ήταν που μας έσωσε». «Μετά από μισό λεπτό μια φίλη προσπάθησε να βγει από το καταφύγιο επειδή ασφυκτιούσε μέσα. Ο σύντροφός της και εγώ προσπαθήσαμε να την αρπάξουμε, αλλά δεν τα καταφέραμε. Έπεσε κατευθείαν πάνω σε έναν τρομοκράτη και πυροβολήθηκε εξ επαφής» συνέχισε.

Videos show how armed men from Gaza stormed a music festival in southern Israel, killing an estimated 260 people on Saturday. The videos, verified by The New York Times, show concertgoers fleeing into fields and the countryside, where many hid for hours. https://t.co/0cSguvLXb4 pic.twitter.com/ItDNa32S3I

— The New York Times (@nytimes) October 10, 2023