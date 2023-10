ΗΠΑ- Ισραήλ: «Λύγισε» ο εκπρόσωπος του υπ. Άμυνας Τζον Κίρμπι

«Έσπασε» σε συνέντευξή του στο CNN για όσα συμβαίνουν στο Ισραήλ μετά την επίθεση της Χαμάς ο εκπρόσωπος του υπ. Άμυνας των ΗΠΑ, Τζον Κίρμπι, ο οποίος ζήτησε, μάλιστα, συγγνώμη για τη συγκίνησή του.

Κληθείς να σχολιάσει αυτό που περιέγραψε ο συνομιλητής του ως «φρικιαστικές εικόνες» με «παιδιά να έχουν απαχθεί, γυναίκες με αίματα επειδή πιθανότατα έχουν βιαστεί», ο κ. Κίρμπι δεν κατάφερε να κρύψει τη συγκίνησή του.

Αφού χρειάστηκε μερικά δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει την απάντησή του όντας εμφανώς σε συναισθηματική φόρτιση, ο εκπρόσωπος του υπ. Άμυνας των ΗΠΑ είπε ότι «είναι πολύ δύσκολο να βλέπεις αυτές τις εικόνες».

«Είναι άνθρωποι, μιλάμε για συγγενείς, ξαδέρφια, αδέρφια, αγαπημένους κάποιων. Μιλάμε για ανθρώπινες απώλειες» συνέχισε συγκινημένος ο Τζον Κίρμπι.

«Είναι δύσκολο και ζητώ συγγνώμη» κατέληξε ο εκπρόσωπος του υπ. Άμυνας των ΗΠΑ με τον δημοσιογράφου του CNN να του λέει «δεν υπάρχει κάτι για το οποίο πρέπει εσείς να ζητάτε συγγνώμη».

White House spokesperson John Kirby breaks down in tears and struggles to speak while discussing the horror of the surprise Hamas attack on Israel: pic.twitter.com/WU96ZZkoDG

— Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) October 10, 2023