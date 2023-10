Αγιατολάχ Χαμενεΐ: «Φιλάμε τα χέρια αυτών που σχεδίασαν την επίθεση στο σιωνιστικό καθεστώς»

«Το σιωνιστικό καθεστώς» υπέστη μια ανεπανόρθωτη ήττα σε στρατιωτικό επίπεδο και σε επίπεδο υπηρεσιών πληροφοριών με την επίθεση μαχητών της Χαμάς στο Ισραήλ το σαββατοκύριακο, υποστήριξε σήμερα ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Στις δηλώσεις του ο Χαμενεϊ διέψευσε πως η χώρα του βρισκόταν πίσω από την επίθεση της Χαμάς, επαναλαμβάνοντας παράλληλα την υποστήριξη του Ιράν «προς την Παλαιστίνη».

«Οι υποστηρικτές του σιωνιστικού καθεστώτος και άλλα πρόσωπα κυκλοφόρησαν τις δύο-τρεις τελευταίες ημέρες φήμες, μεταξύ των οποίων και ότι το ισλαμικό Ιράν βρίσκεται πίσω απ’ αυτή την ενέργεια. Είναι ψευδείς», τόνισε ο Χαμενεΐ σε ομιλία που εκφώνησε σε στρατιωτική ακαδημία. Στην πρώτη τηλεοπτική ομιλία του μετά την επίθεση, ο αγιατολάχ δήλωσε: «Φιλάμε τα χέρια αυτών που σχεδίασαν την επίθεση στο σιωνιστικό καθεστώς».

