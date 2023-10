Ισραήλ φεστιβάλ: Σφαγή στη γιορτή… ειρήνης, μαρτυρίες ανατριχίλα

Τη φρίκη της κτηνωδίας των Παλαιστινίων μαχητών της Χαμάς εναντίον αθώων ισραηλινών πολιτών αποκαλύπτουν φωτογραφίες και βίντεο από το μουσικό φεστιβάλ Supernova το βράδυ της Παρασκευής, όταν οι τρομοκράτες εισέβαλαν στο χώρο και άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως. Η επίσημη σελίδα της ισραηλινής κυβέρνησης μοιράστηκε στο Twitter μια φωτογραφία που δείχνει δεκάδες πτώματα που βρέθηκαν στοιβαγμένα το ένα επάνω στο άλλο σε αυτοσχέδιες σκηνές. Παράλληλα, πλάνα από τα επακόλουθα του φεστιβάλ δείχνουν άδειες σκηνές και εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα διασκορπισμένα στο δρόμο γύρω από το χώρο που πραγματοποιούνταν η εκδήλωση. Όλα ξεκίνησαν την Παρασκευή το βράδυ, όταν το Ισραήλ υπέστη κύμα θανατηφόρων επιθέσεων από την Παλαιστινιακή ομάδα Χαμάς, σκοτώνοντας τουλάχιστον 700 ανθρώπους, ενώ δεκάδες άλλοι απήχθησαν.

Η μουσική στο φεστιβάλ έπαιζε όλη τη νύχτα μέχρι τις 6:30 το πρωί περίπου, όταν μια σειρήνα άρχισε να ηχεί προειδοποιώντας για ρουκέτες. Οι τρομοκράτες της Χαμάς έκοψαν στη συνέχεια το ηλεκτρικό ρεύμα και έφτασαν με τζιπ στο χώρο της εκδήλωσης.

Hundreds of Israelis killed and kidnapped by Palestinian terrorists.

Thousand of innocent civilians under fire, crying, hiding, running for their lives.

Imagine going to a rave and finding yourself in a bloodbath.

Τα πλάνα δείχνουν τους παρευρισκόμενους να ουρλιάζουν καθώς πέφτουν πυροβολισμοί, ενώ η αστυνομία φαίνεται να προσπαθεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να απομακρυνθούν. Κάποιοι φαίνονται να κρατιούνται χέρι-χέρι καθώς τρέχουν μακριά, ενώ άλλοι φωνάζουν «πάμε, πάμε».

Οι επιζώντες της επίθεσης δήλωσαν ότι αναγκάστηκαν να κρυφτούν κάτω από θάμνους καθώς έβλεπαν τα θύματα να σκοτώνονται το ένα μετά το άλλο, μέχρι που άκουσαν τους «σωτήρες» τους. Σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, χρειάστηκαν πέντε ώρες για να φτάσει ο στρατός.

Επιβεβαιώνοντας τη φρίκη, η ισραηλινή υπηρεσία διάσωσης Zaka δήλωσε ότι ανέσυρε τουλάχιστον 260 πτώματα από το φεστιβάλ. Την ίδια ώρα, οι απελπισμένοι συγγενείς κλήθηκαν να φέρουν προσωπικά αντικείμενα, όπως οδοντόβουρτσες που ανήκουν στα αγνοούμενα παιδιά τους για να βοηθήσουν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να ξεκινήσουν το ζοφερό έργο της αντιστοίχισης του DNA με τα πτώματα που βρέθηκαν. Εκτός από τους νεκρούς, ένας αριθμός επισκεπτών παραμένει αγνοούμενος- με πολλούς να φοβούνται ότι βρίσκονται μεταξύ των ατόμων που έχει απαγάγει η Χαμάς.

Ένας πατέρας, ο 50χρονος Μαρκ Πέρετζ είχε τρέξει στο σημείο καθώς εκτυλισσόταν η φρίκη, με την ελπίδα να σώσει την 20χρονη κόρη του Μάγια, η οποία είναι μεταξύ των αγνοουμένων.

Η Μάγια ήταν με μια ομάδα 12 ατόμων όταν κατάφερε να διαφύγει από το φεστιβάλ με αυτοκίνητο, αλλά αργότερα αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το όχημα. Ο πατέρας, ο οποίος κατευθυνόταν στο σημείο, μιλούσε τηλεφωνικά με την οικογένειά του όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί και η κλήση διακόπηκε. Έκτοτε, κανείς δεν έχει νέα του, με την οικογένειά του να τον αναζητά. Βρέθηκε το αυτοκίνητό του, αλλά κανένα ίχνος του ιδίου. «Τα παράτησε όλα και πήγε μέχρι εκεί. Ακόμα και δεδομένης της κατάστασης, δεδομένου του γεγονότος ότι έπεφταν ρουκέτες πάνω από τα κεφάλια μας. Δεδομένου του γεγονότος ότι είδε τρομοκράτες της Χαμάς να μπαίνουν στο Ισραήλ, πήγε να σώσε τη Μάγια» δήλωσε η νύφη του, Τζέσικα Κοέν στην New York Post.

Ο Γιανίβ, ένας εργαζόμενος στις πρώτες βοήθειες, ο οποίος ήταν μεταξύ των γιατρών που έσπευσαν στον τόπο του συμβάντος, δήλωσε στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Kan News ότι είδε «τουλάχιστον 200 πτώματα Ισραηλινών στην περιοχή». «Ήταν μια σφαγή. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο στη ζωή μου. Ήταν μια σχεδιασμένη ενέδρα. Καθώς οι άνθρωποι έβγαιναν από τις εξόδους κινδύνου, ομάδες τρομοκρατών τους περίμεναν εκεί και άρχισαν να τους σκοτώνουν. Υπήρχαν 3.000 άτομα στην εκδήλωση, οπότε μάλλον το γνώριζαν. Είχαν πληροφορίες από τις μυστικές υπηρεσίες».

Μεταξύ αυτών που κρύβονταν ήταν και η Τζίλι Γιόσκοβιτς, η οποία αναγκάστηκε να προφυλαχθεί κάτω από ένα οπωροφόρο δέντρο στη μέση ενός χωραφιού τρέμοντας για τρεις ώρες καθώς οι σφαίρες περνούσαν από δίπλα της. Κρύφτηκε μέχρι που άκουσε ανθρώπους να μιλούν εβραϊκά και σώθηκε από Ισραηλινούς στρατιώτες.

Η μητέρα περιέγραψε πώς νέοι άνθρωποι – των οποίων η νύχτα που γιόρταζαν το τέλος της θρησκευτικής γιορτής Sukkot είχε μετατραπεί σε τρόμο – πέθαιναν γύρω της καθώς οι μαχητές της Χαμάς πραγματοποιούσαν το φονικό τους όργιο. «Πήγαιναν από δέντρο σε δέντρο και πυροβολούσαν παντού από δύο πλευρές. Είδα ανθρώπους να πεθαίνουν παντού. Ήταν παντού με τα αυτόματα όπλα τους. Ήμουν πολύ ήσυχη. Δεν έκλαψα, δεν έκανα τίποτα», δήλωσε στο BBC. «Απλά ανέπνεα και έλεγα: ‘Εντάξει, θα πεθάνω. Είναι ok, απλά ανέπνευσε, απλά κλείσε τα μάτια σου».

Ο Μάικλ Ατίας, δήλωσε ότι οι ένοπλοι επιτίθονταν συστηματικά στους επισκέπτες του φεστιβάλ καθώς αυτοί έφευγαν απελπισμένα από την περιοχή. Όπως δήλωσε στους Times: «Ξεκίνησε ως ένα όμορφο πάρτι, με υπέροχη ατμόσφαιρα και ενέργεια. Αλλά γύρω στις 6.30 το πρωί, άρχισαν τα πυρά με ρουκέτες. Πολλοί άνθρωποι πανικοβλήθηκαν και άρχισαν να τρέχουν στα αυτοκίνητά τους. Ακούσαμε πυροβολισμούς και αργότερα συνειδητοποιήσαμε ότι οι ένοπλοι στόχευαν εκείνους που προσπαθούσαν να φύγουν από το πάρτι – τους περίμεναν».

Μία από τους παρευρισκόμενους στο πάρτι, ονόματι Ορτέλ, δήλωσε ότι τις ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν ακολούθησαν γρήγορα πυροβολισμοί που εκτοξεύτηκαν από τζιπ γεμάτα ενόπλους. Είπε στο BBC: «Έκλεισαν το ρεύμα και ξαφνικά, από το πουθενά, μπήκαν μέσα οι μαχητές ανοίγοντας πυρ προς κάθε κατεύθυνση. 50 τρομοκράτες έφτασαν με βαν, ντυμένοι με στρατιωτικές στολές» ΝΚαθώς ο κόσμος προσπαθούσε να τρέξει μέσα στην έρημο ή να φύγει με τα αυτοκίνητά του, έπεσαν κι άλλοι πυροβολισμοί. Η Ορτέλ είπε ότι κρύφτηκε σε έναν θάμνο.

Πολλοί όμως είναι και αυτή που αγνοούνται. Ανάμεσά τους η Νόα Αργκαμάνι και ο φίλος της Άβι Νάθαν. Σοκαριστικά πλάνα δείχνουν την 25χρονη φοιτήτρια να φωνάζει «Μη με σκοτώσεις, όχι, όχι, όχι!» καθώς την ανάγκαζαν να ανέβει σε μια μοτοσυκλέτα λίγα μέτρα μακριά από τον αβοήθητο φίλο της, ο οποίος κρατούνταν υπό την απειλή όπλου. Και οι δύο παραμένουν αγνοούμενοι. ΝΗ κινεζική πρεσβεία στο Ισραήλ ανέφερε στον επίσημο λογαριασμό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Weibo, πως πρόκειται για μια Κινέζα-Ισραηλινή. «Την έσυρα με τη βία από το Ισραήλ στη Γάζα. Η Νόα γεννήθηκε στο Πεκίνο. Είναι η κόρη μας, η αδερφή μας και η φίλη μας».

Χθες, ο πατέρας της Γιάακοβ Αργκαμάνι, έκλαιγε με λυγμούς καθώς εξέφραζε τους φόβους του για την ασφάλειά της. Μιλώντας στον ισραηλινό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό Channel 12 News δήλωσε: « Ήλπιζα ότι πρόκειται για λάθος και ότι δεν είναι αλήθεια. Και τότε στο νοσοκομείο ένας τύπος με ρώτησε αν ήθελα να δω. Είπα ναι και τότε κατάλαβα ότι ήταν η Νόα. Ήταν τόσο φοβισμένη. Ήμουν πάντα προστατευτικός, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορούσα να την προστατεύσω».

Noa was partying in the south of Israel in a peace music festival when Hams terrorists kidnapped her and dragged her from Israel into Gaza.

Noa is held hostage by Hamas.

She could be your daughter, sister, friend.#BringBackOurFamily pic.twitter.com/gi2AStVdTQ

