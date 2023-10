Ισραήλ φεστιβάλ: Fake news το βίντεο με την «προσγείωση» των τρομοκρατών της Χαμάς

Από άλλη εκδήλωση, στην Αίγυπτο, όπου δεν σημειώθηκε το παραμικρό, ήταν το βίντεο που αναρτήθηκε στο twitter και υποτίθεται ότι απεικόνιζε τους τρομοκράτες της Χαμάς να προσγειώνονται στον χώρο όπου πραγματοποιήθηκε το μουσικό φεστιβάλ, το οποίο αιματοκύλισαν οι άνδρες της ισλαμιστικής Οργάνωσης.

Το υπαίθριο μουσικό φεστιβάλ Tribe of Nova επρόκειτο να είναι μια ολονύχτια γιορτή με χορό, τραγούδι και διασκέδαση. Ήταν στημένο σε μια αγροτική περιοχή κοντά στα σύνορα Γάζας-Ισραήλ και χιλιάδες νέοι θα γιόρταζαν την εβραϊκή γιορτή Sukkot. Έγινε όμως τόπος θανάτου και μαρτυρίου για 260 ανυποψίαστους και αθώους ανθρώπους όταν τρομοκράτες της Χαμάς τους επιτέθηκαν αιφνιδιαστικά νωρίς το Σάββατο. Τρομοκρατημένοι οι άνθρωποι έτρεχαν να σωθούν από τα πυρά. Μέχρι τώρα η ισραηλινή υπηρεσία διάσωσης Zaka δήλωσε ότι οι τραυματιοφορείς έχουν απομακρύνει περίπου 260 πτώματα από το μουσικό φεστιβάλ, ενώ ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί καθώς οι ομάδες συνεχίζουν να εργάζονται για την εκκαθάριση της περιοχής.

