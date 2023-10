ΗΠΑ – Ισραήλ: Μήνυμα στήριξης από Μπάιντεν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να μεταφέρουν περισσότερα πολεμικά πλοία και αεροσκάφη πιο κοντά στο Ισραήλ, στέλνοντας με τον τρόπο αυτό ένα ισχυρό μήνυμα στήριξης στον στενό σύμμαχο. NΕν τω μεταξύ, όπως αναφέρει το NBC που επικαλείται πηγές με γνώση του ζητήματος, οι ΗΠΑ εξετάζει σχέδια για την απομάκρυνση των υπηκόων τους από το Ισραήλ αν παραστεί ανάγκη. Από την πλευρά της η Wall Street Journal αναφέρει ότι προς το Ισραήλ κινείται η ομάδα του αεροπλανοφόρου Gerald Ford, ενώ θα αποσταλεί και μεγάλο «πακέτο» πυρομαχικών για το σύστημα Iron Dome.

Το αεροπλανοφόρο έχει 90 αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων και F-35C. Στην ομάδα πλοίων περιλαμβάνονται καταδρομικά και άλλα σκάφη επιφανείας, όπως και πυρηνικό υποβρύχιο. Αν υλοποιηθεί η απόφαση, τα σκάφη αναμένεται να φτάσουν στην ευρύτερη περιοχή μέσα στις επόμενες ημέρες. Σε ό,τι αφορά τους αμάχους (non-combatant), για την ώρα δεν υπάρχουν αποφάσεις ή εντολές, όπως αναφέρει το NBC. Στο παρασκήνιο γίνεται ο σχετικός σχεδιασμός και εξετάζονται τρόποι για την μεταφορά αμάχων στα πολεμικά πλοία και από εκεί σε ασφαλές σημείο. Εν τω μεταξύ, νωρίτερα την Κυριακή ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν έδωσε εντολή για χορήγηση «πρόσθετης στήριξης» από τις ΗΠΑ στο Ισραήλ, μετά τις επιθέσεις της Χαμάς. Ανακοινώσεις με περισσότερες λεπτομέρειες για αυτή τη στήριξη ενδέχεται να εκδοθούν αργότερα σήμερα, είχε αναφέρει νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν. Σύμφωνα με το CNN, ο Μπάιντεν είχε και σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Βίντεο από τη Λωρίδα της Γάζας που κόβουν την ανάσα κάνουν τον γύρο του διαδικτύου. Στο εν λόγω βίντεο βλέπουμε την αντίδραση των Παλαιστινίων από την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή. Έντρομοι Παλαιστίνιοι τρέπονται σε φυγή μετά την αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ, που έπληξε ένα κοντινό κτίριο.

Palestinians were seen fleeing for cover after an Israeli air strike hit a nearby building in Gaza on Sunday.

At least 313 Palestinians were killed in 24 hours by Israeli air strikes on Gaza, including 20 children. pic.twitter.com/4zafPu4Gtd

— Middle East Eye (@MiddleEastEye) October 8, 2023