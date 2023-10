Γερμανίδα Ισραήλ: Η 30χρονη που σκότωσε η Χαμάς – Την περιέφεραν νεκρή και γυμνή

Δραματικές είναι οι εκκλήσεις μίας μητέρας από την Γερμανία, η οποία είδε σε βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου τους άνδρες της Χαμάς να περιφέρουν πάνω σε καρότσα φορτηγού το άψυχο και ημίγυμνο πτώμα της κόρης της. Σύμφωνα με πληροφορίες των διεθνών πρακτορείων ειδήσεων, η νεκρή Γερμανίδα είναι η 30χρονη Σάνι Λουκ. Τα τατουάζ στο σώμα της είναι αυτά που οδήγησαν τους φίλους και τους συγγενείς της στην ταυτοποίηση της μέσω των βίντεο. Άλλωστε, κάθε επικοινωνία με την αγαπημένη τους Σάνι διεκόπη απότομα.

The German mother of #ShaniLouk, the girl whose body was seen in the back of a pick-up truck driven by Palestinian #terrorists to #Gaza, confirmed she had seen her daughter on the video. She shows Shani’s #German passport at the end! What will German Government do about it? https://t.co/Xpd7yJnkpo pic.twitter.com/doVkAIjrwc

— (@NapoleonDaSup) October 8, 2023