Γεωργιάδης: «Ντροπή αιώνια για τους Παλαιστινίους, είμαστε με τον πολιτισμό»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης έστειλε μήνυμα αλληλεγγύης προς το Ισραήλ μετά τις πυραυλικές επιθέσεις της Χαμάς και τα θύματα που άφησαν πίσω τους γράφοντας το εξής: «Οι εικόνες των βαρβάρων που ξεγυμνώνουν τα πτώματα των γυναικών του Ισραήλ και τα περιφέρουν ως τρόπαια γελώντας και εξευτελίζοντάς τα, γυρνούν την ανθρωπότητα αιώνες πίσω. Μόνον ντροπή γεννούν για τους Παλαιστινίους αυτές οι σκηνές. Ντροπή αιώνια! Είμαστε με τον πολιτισμό».



Για το μήνυμα στήριξης ευχαρίστησε ο πρεσβευτής του Ισραήλ στη χώρα μας Νόαμ Κατζ.

«Σας ευχαριστώ. Είμαστε ενωμένοι κατά της τρομοκρατίας και της βαρβαρότητας. Το Ισραήλ θα κερδίσει τον πόλεμο κατά της Χαμάς» έγραψε ο πρεσβευτής Κατζ, στο Twitter απαντώντας στον Έλληνα υπουργό και στην ανάρτηση που είχε κάνει νωρίτερα στο Twitter.

Thank you. We are United against terror and barbarism. Israel will win this war against Hamas.

— 🇮🇱 Noam Katz (@NoamKatz_) October 7, 2023