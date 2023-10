«Σας αγαπώ και συγγνώμη» – Το sms 23χρονου Ισραηλινού στους γονείς του

Τα ίχνη του γιου τους αναζητούν οι γονείς του 23χρονου Χερς Γκόλντμπεργκ Πόλιν, ο οποίος έδωσε το τελευταίο στίγμα ζωής ενώ βρισκόταν σε πάρτι στο βόρειο Νεγκέβ στο Ισραήλ το Σάββατο 7 Οκτωβρίου. Το πάρτι διακόπηκε από τρομοκράτες της Χαμάς, οι οποίοι άρχισαν να απαγάγουν και να επιτίθενται στους παρευρισκόμενους. Γεννημένος στο Μπέρκλεϊ της Καλιφόρνια, ο Χερς και η οικογένειά του αποφάσισαν να μετακομίσουν στην Ιερουσαλήμ όταν ήταν μόλις επτά ετών.

O 23χρονος έστειλε SMS στους γονείς του το Σάββατο, στο οποίο έγραφε «σας αγαπώ και συγγνώμη», όπως δήλωσε ο πατέρας του στη Jerusalem Post. «Θέλουμε απλά να τον δούμε να επιστρέφει σπίτι ασφαλής» δήλωσε ο πατέρας του στην εφημερίδα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 23χρονος, μετά το τέλος της θητείας του, απολάμβανε τα ταξίδια και τα μουσικά φεστιβάλ. Εργαζόταν τόσο ως γιατρός όσο και ως σερβιτόρος για να προσπαθήσει να μαζέψει χρήματα για να επισκεφθεί την Ινδία, είπε ο πατέρας του.

American man, 23, sends chilling message before going missing from Israeli rave https://t.co/tPJtP6KDR5 pic.twitter.com/mQ3ttk6wm2

— New York Post (@nypost) October 8, 2023