Ισραήλ – Παλαιστίνη Χαμάς: Τρόμος και φρίκη, οι τρομοκράτες κρατούν ομήρους

Τρόμο και φρίκη προκαλούν τα βίντεο και οι εικόνες που έρχονται από το Ισραήλ μετά τις επιθέσεις της Χαμάς σήμερα στα ισραηλινά εδάφη, με τους μαχητές της οργάνωσης να απαγάγουν, να χτυπούν και να κακοποιούν στρατιώτες και πολίτες, οι οποίοι βρίσκονται σε κατάσταση σοκ. Και οι δύο πλευρές επιβεβαιώνουν ότι Ισραηλινοί πολίτες κρατούνται όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας και σε χωριά που κατέλαβε η Γάζα στο Ισραήλ, κοντά στα σύνορα. Στην ανακοίνωσή του πριν λίγο ο ισραηλινός στρατός επιβεβαιώνει ότι κρατούνται όμηροι στα κιμπούτς του Οφακίμ και του Μπε’ερί, υποστηρίζοντας ότι συμμετέχουν ειδικές δυνάμεις και ότι βρίσκονται σε εξέλιξη «μάχες».

Video shared by Hamas appears to show people being forcibly moved from a border compound used by the Israeli Ministry of Defence.

The militant force says they have taken Israelis hostage

— Sky News (@SkyNews) October 7, 2023