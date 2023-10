Ισραήλ επιστράτευση: Στην πρώτη γραμμή ο πρώην πρωθυπουργός της χώρας

Μετά την αιφνιδιαστική επίθεση της Χαμάς το Σάββατο (7/10), ο Ισραηλινός Στρατός θα επιστρατεύσει όσες εφεδρικές δυνάμεις χρειαστούν, όπως ανακοινώθηκε. Μεταξύ των εφέδρων που ανταποκρίθηκαν άμεσα στην εντολή, ήταν και ο πρώην πρωθυπουργός της χώρας, Ναφτάλι Μπένετ. Έγινε μέλος των στρατιωτών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, καθώς το Ισραήλ ενισχύει τις δυνάμεις του.

Insane Footage showing 100s of Rockets being launched by Hamas in the Gaza Strip towards Tel Aviv. pic.twitter.com/ueM1NbBrfh

Νωρίτερα, ένας εκπρόσωπος του Ισραηλινού Στρατού δήλωσε ότι θα υπάρξει επιστράτευση «όσων εφεδρικών δυνάμεων χρειαστούν», όπως τονίστηκε χαρακτηριστικά. Ακόμη, επισήμανε ότι στρατιώτες και διοικητές της χώρας του έχουν σκοτωθεί από την επίθεση που εξαπέλυσε το πρωί της 7ης Οκτωβρίου η Χαμάς.

Έκανε λόγο για Ισραηλινούς άμαχους πολίτες που δολοφονήθηκαν, και για στρατιώτες και πολίτες που έχουν πιαστεί αιχμάλωτοι πολέμου και όμηροι.

‼️ #Israel Defense Forces: Fighter jets recently attacked two high-rise buildings in the #Gaza Strip that were used by senior #Hamas members for terrorist operations. The Hamas terrorist organization places its military forces in the heart of the civilian population of the Gaza… pic.twitter.com/6aPeCK4xmt

