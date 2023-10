Ισραήλ: Ακόμα και με αλεξίπτωτα πλαγιάς εισέβαλαν οι τρομοκράτες της Χαμάς

Αιφνιδιασμό προκάλεσε η στοχευμένη επίθεση της Χαμάς και της Τζιχάντ σε 14 πόλεις και χωριά του Ισραήλ το πρωί του Σαββάτου με περισσότερους από 150 νεκρούς και τουλάχιστον 1.100 τραυματίες.

Οι τρομοκράτες της Χαμάς, χρησιμοποίησαν ακόμα και αλεξίπτωτα πλαγιάς! Κατά ομάδες, απογειώθηκαν από τη Λωρίδα της Γάζας και οπλισμένοι έφτασαν σε πόλεις του Ισραήλ.

Χαρακτηριστικά είναι τα βίντεο που κάνουν τον γύρο του κόσμου και δείχνουν τους ενόπλους να ετοιμάζονται για τις επιθέσεις τους.

More Hamas terrorists are reportedly infiltrating Israel again with motorized hang gliders. pic.twitter.com/Mtvm0r05hX

— Global: Military-Info (@Global_Mil_Info) October 7, 2023