Βελόνα στον εγκέφαλο: Η σοκαριστική ιστορία 80χρονης

Σε μια απίστευτη ανακάλυψη προχώρησαν γιατροί στη ανατολική Ρωσία, όταν θέλησαν να κάνουν αξονική τομογραφία σε μια ηλικιωμένη γυναίκα Η 80χρονη αποδείχθηκε ότι ζούσε με μια βελόνα 3 εκατοστών καρφωμένη στον εγκέφαλο της, σχεδόν για ολόκληρη τη ζωή της. Οι γιατροί εκτιμούν ότι η γυναίκα έπεσε θύμα μιας αποτυχημένης βρεφοκτονίας, όταν ήταν μωρό, και οι γονείς της αποφάσισαν να μην αφαιρέσουν τη βελόνα από τον εγκέφαλό της, φοβούμενοι ότι θα επιδεινώσουν την κατάστασή της.

«Τέτοιες περιπτώσεις κατά τη διάρκεια ετών πείνας δεν ήταν ασυνήθιστες. Οι γονείς της πιθανότατα αποφάσισαν να σκοτώσουν το παιδί τους κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, μ’ εκείνη να ζει από τη γέννησή της μέχρι και σήμερα έχοντας τη βελόνα καρφωμένη στον εγκέφαλό της Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείτο συχνά για να κρύψει στοιχεία του εγκλήματος». Υπήρχαν έλλειψη τροφίμων σε όλη τη Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και πολλοί άνθρωποι ζούσαν στη φτώχεια.

«Η βελόνα διαπέρασε τον αριστερό βρεγματικό λοβό της, αλλά δεν είχε το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα – το κορίτσι επέζησε, η ασθενής δεν παραπονέθηκε ποτέ για πονοκεφάλους λόγω του τραυματισμού και δεν διέτρεχε κανέναν κίνδυνο. Η κατάστασή της παρακολουθείται από τον θεράποντα ιατρό», τονίζει στην ανακοίνωσή του το τοπικό τμήμα Υγείας.

80-year-old Russian woman found living with needle in brain after parents’ failed World War II infanticide https://t.co/MXItmPOxX5 pic.twitter.com/UPHKBYjdnc

— New York Post (@nypost) October 4, 2023