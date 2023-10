Μητσοτάκης – Τεχνητή νοημοσύνη: Τηλεδιάσκεψη με τον Έλληνα «μάγο» της ΑΙ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με τον ιδρυτή και CEO της εταιρείας DeepMind, Demis Hassabis, μία από τις κορυφαίες προσωπικότητες διεθνώς στην ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης. Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν οι εξελίξεις στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, η ανάγκη δημιουργίας ενός πλαισίου δεοντολογίας και ασφάλειας ως προς τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης, που θα προστατεύει τους χρήστες, θα μειώνει τον αντίκτυπο των πιθανών κινδύνων και δεν θα περιορίζει την ανάπτυξη της καινοτομίας και της τεχνολογίας.

Η Ελλάδα, σύμφωνα με τον κ. Hassabis, μπορεί να επωφεληθεί σε πολλούς τομείς από τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης και να αναδείξει τα πλεονεκτήματά της στην Οικονομία, την Παιδεία, τον Τουρισμό, τον Πολιτισμό και την αύξηση της παραγωγικότητας. Σύμφωνα με αρμόδιες κυβερνητικές πηγές, η συζήτηση εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που θα αναλάβει ο πρωθυπουργός σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη εντός και εκτός Ελλάδος.

Honoured to be on the #TIME100AI list and congratulations to my wonderful colleagues James Manyika, @ShaneLegg , @lilaibrahim , @shakir_za , @pushmeet and all the amazing leaders featured https://t.co/4ShLQfzGIJ

Η DeepMind είναι ένα project του Demis Hassabis, ενός 46χρονου πρώην παιδιού-θαύματος που γεννήθηκε στο Λονδίνο από πατέρα με ελληνοκυπριακές ρίζες και μητέρα από τη Σιγκαπούρη. Είναι αναγνωρισμένος ως ένας από τους πιο σημαντικούς ειδικούς στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, με την εφημερίδα Guardian να τον χαρακτηρίζει ως «τον σούπερ-ήρωα της AI». Αν και δεν μιλάει την ελληνική γλώσσα -«κατανοώ λίγα ελληνικά, επειδή ο παππούς μου ζούσε με την οικογένειά μας για αρκετό καιρό και επικοινωνούσε στα ελληνικά με τον πατέρα μου», έχει πει σε παλαιότερες συνεντεύξεις του σε κυπριακά μέσα ενημέρωσης, εκφράζει την περηφάνια του για τις ελληνικές του ρίζες.

Όπως έχει αναφέρει, «φέρω μέσα μου τον ελληνικό τρόπο σκέψης και θεωρώ τη συνεισφορά της Ελλάδας στον δυτικό πολιτισμό, από τους αρχαίους χρόνους, ως ένα βαθύτατο κομμάτι της προσωπικότητάς μου». Παρότι και οι δύο γονείς του ήταν αφοσιωμένοι στην εκπαίδευση και δεν είχαν κλίση προς τους υπολογιστές ή την τεχνολογία, και με τα αδέρφια του να ακολουθούν δημιουργικές καριέρες, ο ίδιος ανακάλυψε μια κλίση προς τα μαθηματικά και την επιστήμη.

Εντούτοις, μία από τις πρώτες του αναμνήσεις είναι από την ηλικία των τεσσάρων, όταν παρακολούθησε τον πατέρα του να παίζει με τον θείο του σκάκι. Σύντομα, ήδη μετά από μόλις δύο εβδομάδες, ξεκίνησε να παίζει με ενήλικες, κερδίζοντας πολλούς από αυτούς, και πριν καν γίνει 13, είχε φτάσει να είναι ο δεύτερος κορυφαίος παίκτης στην ηλικιακή του κατηγορία παγκοσμίως.

Με 200 στερλίνες που είχε κερδίσει στο σκάκι αγόρασε τον πρώτο του υπολογιστή, έναν ΖΧ Spectrum και στα 8 του χρόνια άρχισε να γράφει τα δικά του computer games. Τελείωσε το σχολείο δύο χρόνια νωρίτερα από το κανονικό και ενώ έγινε δεκτός στο Κέιμπριτζ στα 16 του, έπρεπε να περιμένει μέχρι να πιάσει το όριο ηλικίας για να εγγραφεί. Στο μεταξύ, και παρότι ήταν ακόμα ανήλικος, έπιασε δουλειά στην εταιρεία Bullfrog, όπου υπήρξε ένας από τους δημιουργούς του παιχνιδιού «Theme Park», το οποίο τη δεκαετία του 1990 πούλησε 15 εκατομμύρια αντίτυπα.

Ολοκλήρωσε το πρόγραμμα Computer Science Tripos του Κέιμπριτζ και έκανε PhD στη νευροεπιστήμη στο University College London (UCL). «Βαριέμαι εύκολα και ο κόσμος είναι τόσο ενδιαφέρων, επομένως υπάρχουν πολλά cool πράγματα να κάνω», παραδέχτηκε κάποτε μιλώντας στον βρετανικό Observer.

Demis Hassabis, CEO of Google DeepMind, says that their future AI model “Gemini” will do better than even GPT-4.

Gemini, which will come out in a few months, is a multi-modal AI system that combines the best parts of their winning Go program, AlphaGo, with LLM features.

Source:… pic.twitter.com/T0O9iYvodS

— Caleb (@calebsai) August 31, 2023