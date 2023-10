Φοιτήτρια καταδικάστηκε σε φυλάκιση γιατί έσπρωξε φρουρό στο αεροδρόμιο

Μια φοιτήτρια του κολεγίου της Νέας Υόρκης καταδικάστηκε από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σε ένα χρόνο φυλακή, επειδή φέρεται να «επιτέθηκε και να προσέβαλε» έναν φρουρό ασφαλείας του αεροδρομίου κατά τη διάρκεια μετεπιβίβασης πτήσης στο Ντουμπάι το περασμένο καλοκαίρι, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Η Elizabeth Polanco De Los Santos, 21 ετών, φοιτήτρια στο Lehman College στο Μπρονξ, καταδικάστηκε τη Δευτέρα, αφού πέρασε σχεδόν τρεις μήνες ουσιαστικά παγιδευμένη στο Ντουμπάι με ταξιδιωτική απαγόρευση που είχε εκδοθεί εναντίον της, σύμφωνα με την ομάδα υπεράσπισης «Κρατούμενη στο Ντουμπάι», που επικαλείται η New York Post. n«Η Ελίζαμπεθ σκόπευε να περάσει από το Ντουμπάι μόνο για έξι ώρες, αλλά βρίσκεται εκεί επί μήνες και έχει ξοδέψει 50.000 δολάρια για τη διαμονή της εκεί και σε δικηγόρους», δήλωσε η ιδρύτρια της οργάνωσης «Detained in Dubai», Ράντα Στίρλινγκ.

«Εκτός από τον εξευτελισμό και το τραύμα που υπέστη από το προσωπικό του αεροδρομίου, η Ελίζαμπεθ υπέστη μήνες αναγκαστικής διαμονής σε μια ακριβή χώρα, πληρωμής ακριβών δικηγόρων και απώλειας των πανεπιστημιακών σπουδών της».

Η δοκιμασία της Los Santos ξεκίνησε στις 14 Ιουλίου, καθώς εκείνη και μια φίλη της επέστρεφαν στη Νέα Υόρκη από διακοπές στην Κωνσταντινούπολη. Το αρχικό τους δρομολόγιό τους προέβλεπε ανταπόκριση στις ΗΠΑ μέσω Παρισιού, αλλά άλλαξαν την πτήση για να μετεπιβιβαστούν στο Ντουμπάι, ώστε να μπορέσουν να δουν τη διάσημη πόλη κατά τη διάρκεια μιας δεκάωρης αναμονής. «Νομίζαμε ότι θα ήταν μια πιο μοντέρνα και φουτουριστική πόλη, αλλά κάναμε εντελώς λάθος», δήλωσε η Los Santos, σύμφωνα με το Detained in Dubai. Κατά τη διέλευση από τον έλεγχο ασφαλείας, το προσωπικό του αεροδρομίου του Ντουμπάι ζήτησε από τη Los Santos να βγάλει μια ζώνη μέσης που έπρεπε να φοράει μετά από μια πρόσφατη χειρουργική επέμβαση.

Σε έναν ιδιωτικό θάλαμο, γυναίκες μέλη του προσωπικού αφαίρεσαν τη ζώνη, αλλά η μητέρα της Los Santos δήλωσε στην Detained in Dubai ότι ήταν σκληρές και έβλαψαν τις ουλές της κόρης της που ακόμη επουλώνονται από την εγχείρηση. Επίσης, γελούσαν μαζί της και όταν ζήτησε βοήθεια για να ξαναβάλει την περίπλοκη ζώνη αρνήθηκαν.

Η ζώνη είχε «πολλές πολλές σούστες και πρέπει να τεντώνεις τις άκρες και να τις κουμπώσεις, ακουμπώντας το σώμα», είπε, και καθώς το προσωπικό συνέχισε να αγνοεί τις εκκλήσεις της για βοήθεια, η Los Santos φαίνεται ότι εκεί έσπρωξε μια φρουρό ασφαλείας που της έκλεινε το δρόμο και φώναξε τη φίλη της να έρθει να τη βοηθήσει. «Άγγιξα απαλά το χέρι της για να την απομακρύνω από τη μέση και στη συνέχεια άρχισα απελπισμένα να φωνάζω στη φίλη μου για βοήθεια», δήλωσε στην εφημερίδα Detained in Dubai. Η Los Santos κρατήθηκε στη συνέχεια σε ένα δωμάτιο για ώρες, καθώς η φρουρός ασφαλείας που άγγιξε υπέβαλε μήνυση εναντίον της και δεν της επιτράπηκε να φύγει μέχρι να υπογράψει ένα έντυπο γραμμένο στα αραβικά.

Όταν επέστρεψε αργότερα στο αεροδρόμιο για να προλάβει την πτήση της για τη Νέα Υόρκη, ενημερώθηκε για την ταξιδιωτική απαγόρευση που είχε κατατεθεί εναντίον της και αναγκάστηκε να παραμείνει στη χώρα μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση στο δικαστήριο. Αφού έμεινε σε ξενοδοχεία για εβδομάδες, ένας δικαστής της επέτρεψε να πληρώσει 10.000 AED (περίπου 2.700 δολάρια ΗΠΑ) και να φύγει, αλλά οι εισαγγελείς του Ντουμπάι άσκησαν έφεση κατά της απόφασης και τελικά καταδικάστηκε τη Δευτέρα σε ένα χρόνο φυλάκιση.

«Βιώνει απίστευτο στρες, το οποίο επηρεάζει τη σωματική και ψυχική της υγεία, διαταράσσει ολόκληρη τη ζωή της και την σημαδεύει μακροπρόθεσμα», δήλωσε η Στίρλινγκ. «Αυτός δεν είναι σε καμία περίπτωση τρόπος για να αντιμετωπίζεις τους επισκέπτες. Είναι εξωφρενικό». Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών δεν απάντησε αμέσως σε αιτήματα της The Post για σχολιασμό, αλλά είπε στο Newsweek σε δήλωσή του την Κυριακή ότι «είναι ενήμεροι για την κράτηση ενός Αμερικανού πολίτη στο Ντουμπάι». Η Λος Σάντος δεν είναι η μόνη Αμερικανή που βρέθηκε πρόσφατα παγιδευμένη στο Ντουμπάι κάτω από εξωφρενικές συνθήκες.

Τον Αύγουστο, η 29χρονη Tierra Young Allen επέστρεψε στο σπίτι της στο Χιούστον αφού πέρασε μήνες παγιδευμένη στη χώρα επειδή φώναξε σε έναν υπάλληλο ενοικίασης αυτοκινήτων. Της επετράπη τελικά να επιστρέψει στην πατρίδα της αφού κατέβαλε περίπου 1.300 δολάρια για να αρθεί η ταξιδιωτική απαγόρευση εναντίον της.

