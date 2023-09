Τέιλορ Σουίφτ σχέση: Πώς ένα βίντεο 4″ οδήγησε σε παροξυσμό στα social

«Οι πιο τρελές 24 ώρες της ζωής μου»: Αυτά είναι τα λόγια του Αμερικανού δημοσιογράφου που απαθανάτισε τις πρώτες δημόσιες φωτογραφίες της Τέιλορ Σουίφτ με τον φημολογούμενο νέο ερωτά της. Συγκεκριμένα, ο Τζάρετ Πέιτον τράβηξε την Τέιλορ Σουίφτ να φεύγει από έναν αγώνα NFL με έναν από τους μεγαλύτερους αστέρες του αθλήματος, τον Τράβις Κελτς των Kansas City Chiefs. Το βίντεο των μόλις 4 δευτερολέπτων του Πέιτον με το ζευγάρι να περπατά σε έναν διάδρομο καθώς έφευγε από το στάδιο Arrowhead του Κάνσας Σίτι έχει προβληθεί πάνω από 15 εκατομμύρια φορές στο λογαριασμό του στο X (πρώην Twitter).

Talk about being at the right place at the right time! Taylor Swift and Travis Kelce leaving Arrowhead together after the game. #Bears #ChiefsKingdom #NFL pic.twitter.com/wrMoDszOme — Jarrett Payton (@paytonsun) September 25, 2023

«Ήμουν στο σωστό μέρος τη σωστή στιγμή χθες το βράδυ» δήλωσε ο Πέιτον στο BBC. «Αυτό ήταν το πιο τρελό 24ωρο της ζωής μου». Η διάσημη Καναδή τραγουδίστρια είχε εμφανιστεί νωρίτερα εκείνο το βράδυ σε ένα από τα θεωρεία του σταδίου με την μητέρα του Κελτς, την Ντόνα, να χορεύει, να συνομιλεί και να ζητωκραυγάζει – με τους φανατικούς θαυμαστές της να «καταβροχθίζουν κάθε εικόνα και βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο.

Πώς κατάφερε να τραβήξει το πολυπόθητο βίντεο

Ο Πέιτον, ο οποίος εργάζεται για το δίκτυο WGN-TV του Σικάγο και είναι πρώην παίκτης του NFL, είχε πάει στο γήπεδο μετά την νίκη των γηπεδούχων, προκειμένου να πάρει κάποιες συνεντεύξεις. Όταν τελείωσε, εντόπισε τον Κελτς και την Σουίφτ στις εξέδρες και άδραξε την ευκαιρία. «Αυτή είναι η στιγμή στη ζωή σου που μπορείς είτε να πας ευθεία είτε να στρίψεις δεξιά» είπε. Ο Πέιτον λοιπόν, έστριψε δεξιά, προς την κατεύθυνση των αποδυτηρίων των Chiefs, όταν τον σταμάτησε ένας φρουρός ασφαλείας. «Μην κουνηθείς, μείνε εδώ» του είπαν. Στη συνέχεια, είδε μια ομάδα να περπατάει προς το μέρος του, συμπεριλαμβανομένου ενός ατόμου που είχε δει νωρίτερα το βράδυ μαζί με την Τέιλορ Σουίφτ.

«Έβγαλα το iPhone μου, άρχισα να τραβώ και πέρασαν από μπροστά μου ενάμιση δευτερόλεπτο αργότερα»

Το βίντεο δείχνει την Σουίφτ να χαιρετά τον δημοσιογράφο με ένα απλό «έι», αφήνοντάς τον άφωνο. «Δεν ήξερα τι να πω!» είπε. Κι ενώ επρόκειτο απλώς για ένα τυπικό παιχνίδι της κανονικής σεζόν, ένιωθε από την αρχή πως ήταν κάτι ξεχωριστό από την στιγμή που έκανε την εμφάνισή της η Τέιλορ Σουίφτ, η μεγαλύτερη ποπ σταρ του κόσμου, όπως είπε.

«Το ότι ήταν εκεί, έμοιαζε σαν να επρόκειτο για το Super Bowl. Αυτή η ενέργεια υπήρχε στο κτίριο» είπε. «Ήταν το θέμα συζήτησης του παιχνιδιού». Παρόλο που ο Πέιτον δεν είναι φαν της Σουίφτ ή swiftie όπως λέγονται, πιστεύει ότι ταιριάζει με τον Κελτς. «Φαίνονται σαν να ήταν πραγματικά ευτυχισμένοι μαζί» είπε. «Εκείνη είναι μεγάλη σταρ, εκείνος σούπερ σταρ του NFL. Ξέρω πόσο δύσκολο θα είναι πιθανώς γι’ αυτούς να τα καταφέρουν, αλλά εάν είναι αληθινή η αγάπη τους, θα βρουν έναν τρόπο».

Is this a love story? Patrick Mahomes says maybe, yes? Taylor Swift was spotted at a Kansas City Chiefs game on Sunday amid rumors that’s she’s dating tight end Travis Kelce. pic.twitter.com/BOEUeXNIuw — The Associated Press (@AP) September 25, 2023

Ο απόηχος του βίντεο: Αυξήθηκαν οι πωλήσεις ειδών του Κελτς, μαθαίνουν για το NFL οι φαν της Σουίφτ

Το viral βίντεο πάντως έφερε και νέους θαυμαστές στο παιχνίδι. Οι πωλήσεις των εμπορευμάτων του Τράβις Κελτς έχουν εκτοξευτεί σχεδόν κατά 400%, δήλωσε η εταιρεία αθλητικών ειδών Fanatics στο ABC News, φέρνοντάς τον στην πεντάδα των κορυφαίων αθλητών σε πωλήσεις στο πρωτάθλημα. Κι από την άλλη, οι ένθερμοι υποστηρικτές της Τέιλορ Σουίφτ φαίνεται πως δείχνουν πλέον ενδιαφέρον για το NFL, συζητώντας στο διαδίκτυο για το πώς παίζεται το παιχνίδι.

«Πετάς την μπάλα ή τρέχεις με αυτήν;» ρώτησε κάποιος με έναν άλλον να διερωτάται επίσης: «Τι είναι το κάτω;» για ένα ιδιαίτερα ασαφές μέρος της ορολογίας του συγκεκριμένου αθλήματος. Πάντως, ο Κελτς πιστεύεται ότι είναι ο πρώτος μη Βρετανός με τον οποίο συνδέεται δημόσια η Τέιλορ Σουίφτ από το 2012, αφού στο παρελθόν έχει φωτογραφηθεί με τον τραγουδιστή Harry Styles και τον ηθοποιό Τομ Χίντλεστον. Η ποπ σταρ είχε επίσης σχέση με τον ηθοποιό Joe Alwyn.