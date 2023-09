Τροφές για λαμπερή επιδερμίδα: Η διατροφή για υγιή λάμψη

Μπορεί να πιστεύετε ότι η ρουτίνα περιποίησης του δέρματός σας ξεκινά με ένα απλό καθαριστικό, αλλά πολλοί διατροφολόγοι θα υποστήριζαν ότι ξεκινά με το τι τρώτε. «Αυτό που βάζετε στο σώμα σας γίνεται κυριολεκτικά το δέρμα σας», λέει στη Vogue India η διατροφολόγος Afya Ibomu. Ως αποτέλεσμα, τα συστατικά της κουζίνας γίνονται σταδιακά βασικά προϊόντα ομορφιάς, με αυξανόμενο ενδιαφέρον ιδίως για τις υπερτροφές. Όπως και αυτές που ακολουθούν παρακάτω.

Αλόη βέρα

Η πρώτη σύσταση της Ibomu, λοιπόν, είναι η αλόη βέρα. Η ίδια εξηγεί ότι η αλόη περιέχει αντιοξειδωτικά, ένζυμα, βιταμίνες Α, Β, C και Ε και φολικό οξύ, με αντιφλεγμονώδη δράση. «Χρησιμοποιήστε το εσωτερικό τζελ του φύλλου. Ο 100% χυμός αλόης από το εσωτερικό φύλλο μπορεί να καταναλωθεί εσωτερικά», λέει. «Μου αρέσει να αναμειγνύω το ένα τρίτο ενός φλιτζανιού χυμού αλόης με τα δύο τρίτα ενός φλιτζανιού νερού καρύδας για επιπλέον ενυδάτωση και λάμψη του δέρματος». Μαζί με την κατανάλωση χυμού αλόης, ο οποίος διατίθεται στα περισσότερα καταστήματα υγιεινής διατροφής, η Ibomu μας υπενθυμίζει ότι το φυτό χρησιμοποιείται, επίσης, εδώ και πολύ καιρό ως τοπική θεραπεία στη βιομηχανία ομορφιάς.

«Χρησιμοποιώ την αλόη σχεδόν καθημερινά με κάποιο τρόπο. Είναι τόσο ευέλικτη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί εσωτερικά και εξωτερικά», προσθέτει. «Λόγω της περιεκτικότητας της αλόης σε κάλιο και νάτριο, είναι πολύ ενυδατική για τα κύτταρα, τα όργανα και το δέρμα». Λέει ότι η φρέσκια αλόη είναι η καλύτερη για τοπική χρήση, αν και υπάρχει μια ποικιλία προϊόντων στην αγορά που περιέχουν το συστατικό.

Φρούτα

Η Marisa Moore, διαιτολόγος- διατροφολόγος, συμφωνεί ότι αυτό που τρώμε και πίνουμε μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην υγεία και την εμφάνισή μας. «Το δέρμα είναι το μεγαλύτερο όργανό μας», λέει. Αν και συνιστά σε όποιον αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με το δέρμα του να συμβουλευτεί έναν δερματολόγο, εκτός από τον επαρκή ύπνο και τη διαχείριση των επιπέδων άγχους, πιστεύει ότι η εστίαση στην ενυδάτωση και η τήρηση μιας ισορροπημένης διατροφής με πολλά λαχανικά και φρούτα θα προσφέρει μια ποικιλία από ενώσεις που θρέφουν και προστατεύουν το δέρμα.

Συγκεκριμένα συστήνει φρούτα που θα μπορούσαν να είναι ευεργετικά για την περιποίηση της επιδερμίδας. «Μπορεί να εκπλαγείτε όταν μάθετε ότι τα καθημερινά τρόφιμα μπορούν να είναι “υπερτροφές” όσον αφορά την υγεία του δέρματος», λέει. «Τα πορτοκάλια και άλλα εσπεριδοειδή είναι ένας γλυκός τρόπος για να πάρετε μια θρεπτική για το δέρμα ώθηση βιταμίνης C και νερού. Αυτό είναι σημαντικό, καθώς η βιταμίνη C είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη και την επιδιόρθωση του δέρματος». Άλλες συστάσεις για φρούτα περιλαμβάνουν τα μούρα, που προσφέρουν αντιοξειδωτικά και άφθονη βιταμίνη C.

Θαλάσσια βρύα

Η Ibomu λέει ότι τα βρύα της θάλασσας χρησιμοποιούνται εδώ και γενιές σε μέρη όπως η Ιρλανδία, η Αφρική και η Τζαμάικα. «Εσωτερικά, τα θαλάσσια βρύα βοηθούν στη δημιουργία κυττάρων, αίματος και ιστών», λέει και συμπληρώνει πως «Ολόκληρο το φυτό μπορεί να μουλιάσει, να καθαριστεί και να γίνει τζελ, και στη συνέχεια να προστεθεί σε smoothies, χυμούς ή τσάι. Τοπικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μάσκα προσώπου για να θεραπεύσει τα σημάδια ακμής και τους αποχρωματισμούς». Εξηγεί, επίσης, ότι είναι μία από τις λίγες χορτοφαγικές πηγές EPA, ενός ωμέγα λιπαρού οξέος που ωφελεί το δέρμα, καθώς διαχειρίζεται την παραγωγή λιπαρών ουσιών, μειώνοντας την πρόωρη γήρανση και την ακμή. «Περιέχει βιταμίνες και μέταλλα όπως σίδηρο, μαγνήσιο, φώσφορο, ψευδάργυρο, βιταμίνη Α, βιταμίνη Κ και ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, τα οποία συμβάλλουν στην ενυδάτωση και την προώθηση της υγιούς λειτουργίας των κυττάρων του δέρματος», λέει.

Κουρκουμάς

Ως φυσικό αντιοξειδωτικό, μια μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2001 διαπίστωσε ότι ο κουρκουμάς μπορεί να βοηθήσει στην ανάπλαση του δέρματος μέσω της ενίσχυσης της παραγωγής κολλαγόνου. Άλλες μελέτες έχουν δείξει ότι η κουρκουμίνη, μια χημική ένωση που βρίσκεται στον κουρκουμά, μπορεί να μειώσει τη βλάβη από την υπεριώδη ακτινοβολία. Είναι σαφές ότι τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει ο κουρκουμάς για το δέρμα και τη συνολική σας υγεία τον κάνουν να αξίζει να τον προσθέσετε στη διατροφή σας, από τις ενεργειακές μπάλες κουρκουμά χωρίς ψήσιμο μέχρι τα κάρυ. Η makeup artist Remi Odunsi με έδρα τη Νέα Υόρκη συνιστά, επίσης, την εφαρμογή του ως μάσκα.

«Το μακιγιάζ έχει να κάνει με την περιποίηση της επιδερμίδας και όλοι θέλουν αυτή τη φυσική λάμψη. Ως έγχρωμη γυναίκα, χρησιμοποιώ τον κουρκουμά για την υπερμελάγχρωση», λέει στη Vogue. «Μπορείτε να τον αναμείξετε με την αγαπημένη σας μάσκα ή με μέλι και ζάχαρη για να φτιάξετε ένα scrub».

Πράσινο τσάι

Σύμφωνα με τη Moore έρευνες δείχνουν ότι οι πολυφαινόλες στο πράσινο τσάι μειώνουν την παραγωγή σμήγματος, γεγονός που μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της ακμής. Σύμφωνα με μια ανασκόπηση του 2017, το EGCG στο πράσινο τσάι έχει αντιοξειδωτικές, αντιφλεγμονώδεις και αντιμικροβιακές ιδιότητες, οι οποίες έχουν δείξει βελτίωση στη θεραπεία της ακμής και του λιπαρού δέρματος.