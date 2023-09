Οι άντρες του Χόλιγουντ: Ο Κέβιν Σόρμπο μιλά για κρίση αρρενωπότητας

Άστραψε και βρόντηξε ο Κέβιν Σόρμπο, ο ηθοποιός που υποδύθηκε τον μυθικό «Ηρακλή», χαρακτηρίζοντας του άνδρες του Χόλιγουντ «άχρηστους ηλίθιους» που έχουν «μπερδέψει την έννοια του ανδρισμού». Ο 65χρονος ηθοποιός, ο οποίος ισχυρίστηκε τον περασμένο μήνα ότι το Χόλιγουντ τον έκανε πέρα εξαιτίας των συντηρητικών του απόψεων, έγραψε ένα νέο αμφιλεγόμενο άρθρο για το Fox News, στο οποίο κατακεραύνωσε το «αφυπνισμένο Χόλιγουντ». Στοχοποιώντας ιδιαίτερα τον Τιμοτέ Σαλαμέ και τον Μπίλι Πόρτερ, ο ηθοποιός χαρακτήρισε την τρέχουσα προτίμηση για το ανδρόγυνο λουκ ως «κρίση αρρενωπότητας». Στην επίθεσή του κατά του σύγχρονου άνδρα, επέμεινε επίσης πως οι φεμινίστριες έχουν «κερδίσει» καθώς οι άνδρες «ενδίδουν στις βασικές τους επιθυμίες» όπως το ποτό, τα ναρκωτικά, τα βιντεοπαιχνίδια και το πορνό.

Συγκεκριμένα, όπως έγραψε: «Δεν έχει πραγματικά σημασία σε ποιο άκρο του φάσματος του ανδρισμού ανήκεις – αν είσαι θύμα των βασικών σου επιθυμιών, η φεμινιστική κουλτούρα έχει νικήσει. Είσαι ακριβώς το είδος του δειλού άντρα που (νομίζουν ότι) θέλουν να είσαι». Υπενθυμίζεται πως ο Κέβιν Σόρμπο έγινε διάσημος με τους πρωταγωνιστικούς του ρόλους ως ο ομώνυμος χαρακτήρας στη σειρά: «Ηρακλής» από το 1995 έως το 1999. Πρωταγωνίστησε επίσης στην σειρά «Ζήνα».

Τώρα όμως, με το νέο του άρθρο, είναι σίγουρο πως θα προκαλέσει αντιδράσεις, εξαιτίας μάλιστα, των προσωπικών του επιθέσεων σε δύο αγαπημένους ηθοποιούς του Χόλιγουντ και της μόδας.

«Η κοινωνία σήμερα παρεξηγεί σοβαρά τον ανδρισμό… Από την μία πλευρά μας αρέσει να θεωρούμε νορμάλ τους ανδρόγυνους, τύπου Μπίλι Πόρτερ, άνδρες που φοράνε φούστες και φουστάνια… Ο πιο καλοντυμένος άντρας του GQ, ο Τιμοτέ Σαλαμέ, για παράδειγμα, φοράει ρούχα που ο παππούς σας θα πέθαινε εάν φορούσε». «Όπου κι αν κοιτάξουμε, οι τολμηρές, γεμάτες αυτοπεποίθηση γυναίκες ξεπερνούν τους παθητικούς άνδρες που υποχωρούν ήσυχα στο προσκήνιο. Οι πατεράδες ειδικότερα, έχουν γίνει ο στόχος κάθε αστείου του Χόλιγουντ, οι αδέξιοι, άχρηστοι ηλίθιοι που δεν συνεισφέρουν τίποτα στις οικογένειες ή τις κοινότητές τους, αλλά θυσιάζοντας ως αντικείμενα γελοιοποίησης».

