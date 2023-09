Άγρια επίθεση στο Σικάγο: Ληστές χτυπούν με λύσσα άνδρα για να του πάρουν την τσάντα

Σοκαριστικά είναι τα πλάνα που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου και δείχνουν έναν άνδρα να δέχεται βάναυση επίθεση από ληστές μέρα μεσημέρι σε σοκάκι στο Σικάγο. Στο βίντεο που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας ένας μαύρος άνδρας εμφανίζεται να προσεγγίζει ύπουλα το 33χρονο θύμα του από πίσω και να αρχίζει να τον γρονθοκοπά με λύσσα. Λίγες στιγμές αργότερα φτάνει στο σημείο ένας άνδρας με καλυμμένο πρόσωπο (ο συνεργός του δράστη) και προσπαθεί να τραβήξει το σακίδιο του θύματος, που στο μεταξύ έχει πέσει στο πάτωμα και δέχεται γροθιές και κλωτσιές.

O 33χρονος που δέχτηκε την επίθεση το μεσημέρι της Δευτέρας αντιστάθηκε σθεναρά στην επίθεση, κρατώντας γερά το σακίδιό του ενώ δεχόταν χτυπήματα στο πρόσωπο και το σώμα. Κάποια στιγμή μάλιστα κατάφερε να ρίξει κάτω έναν από τους δύο δράστες, όπως φαίνεται στα πλάνα. Τελικά όμως οι δύο ληστές άρπαξαν τα πράγματά του και απομακρύνθηκαν, αφήνοντάς τον πεσμένο στο έδαφος.

Το απόγευμα της Δευτέρας, μια αυτόπτης μάρτυρας μίλησε στο CBS News, εξηγώντας ότι την ώρα της επίθεσης βρισκόταν στο αμάξι της και προσπάθησε να σταματήσει τους δυο ληστές πατώντας επίμονα την κόρνα της, ωστόσο εκείνοι την αγνόησαν. Η γυναίκα είπε ότι παρέμεινε κοντά στο θύμα μέχρι την ώρα που έφτασε η αστυνομία. Ευτυχώς, ο άνδρας δεν έδειχνε να είχε τραυματιστεί σοβαρά από την επίθεση. Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο, προς το παρόν δεν έχουν γίνει συλλήψεις για το περιστατικό και αναζητούνται οι δράστες.

CHICAGO: Broad daylight attack and robbery. What is crazy is there might not even be anything of value in that bag, but they almost killed the person to snatch it. But the person fought very hard, that's all I can say. WATCHpic.twitter.com/pGefZPLar1

— Simon Ateba (@simonateba) September 26, 2023