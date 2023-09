Μπλε φάλαινα παιχνίδι: Βρετανός μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου κατά τη διάρκεια δοκιμασίας

Ένας Βρετανός άνδρας μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου σε δάσος, ενώ φέρεται να έπαιζε το παιχνίδι αυτοκτονίας Blue Whale στην Πορτογαλία. Ένας 26χρονος άνδρας, παραδόθηκε στην αστυνομία και φέρεται να ομολόγησε το έγκλημα. Αναφορές λένε ότι η επίθεση με μαχαίρι συνέβη κατά τη διάρκεια ενός καυγά, ενώ μια ομάδα φίλων έπαιζε το παιχνίδι αυτοκτονίας Μπλε Φάλαινα, τη διαδικτυακή πρόκληση που έχει συνδεθεί με πολλούς θανάτους σε όλο τον κόσμο. Η αστυνομία βρήκε χθες το πτώμα του θύματος σε απομακρυσμένη δασική περιοχή. Φίλοι του νεκρού άνδρα είχαν ειδοποιήσει τις αρχές όπου τους υπέδειξαν τον τόπο του εγκλήματος.

Ένας από τους φίλους ομολόγησε ότι τον σκότωσε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού Μπλε Φάλαινα. Η αστυνομία ανέκρινε τρεις άνδρες και δύο γυναίκες, συμπεριλαμβανομένου του Βρετανού που είναι ο κύριος ύποπτος. Η ομάδα που σήμανε συναγερμό πιστεύεται ότι συμμετείχε σε ιδιωτικό πάρτι το βράδυ του Σαββάτου κοντά στην περιοχή όπου βρέθηκε το πτώμα του νεκρού άνδρα πριν πάει στο απομακρυσμένο δασικό σημείο. Το Παιχνίδι Μπλε Φάλαινα, επίσης γνωστό ως Πρόκληση Μπλε Φάλαινα, είναι φαινόμενο των κοινωνικών δικτύων που άρχισε να κυκλοφορεί σε αρκετές χώρες από το 2016. Το παιχνίδι αποτελείται από σειρά καθηκόντων που ανατίθενται από τους διαχειριστές στους παίκτες, διάρκειας 50 ημερών, με τελική πρόκληση οι παίκτες να διαπράξουν αυτοκτονία.

Brit man stabbed to death in woodland after ‘row breaks out between group playing Blue Whale suicide game’ in Portugalhttps://t.co/j1jc1Lq7pQ

