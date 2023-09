Διαγωνισμός τεμπελιάς στο Μαυροβούνιο: Ξαπλωμένοι για περισσότερες από 800 ώρες

Διαγωνισμός τεμπελιάς διοργανώθηκε στο Μαυροβούνιο με χρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ και συμμετέχοντες κι από άλλες χώρες. Ο διαγωνισμός τεμπελιάς διεξάγεται τα τελευταία 12 χρόνια στην πόλη Μπρέζνα και οι συμμετέχοντες δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να είναι ξαπλωμένοι και να μην ασχολούνται με καμία από τις υποχρεώσεις τους. «Ο διαγωνισμός είναι ένα αστείο για το στερεότυπο ότι οι Μαυροβούνιοι είναι τεμπέληδες και θέλαμε να οργανώσουμε κάτι που κανείς άλλος δεν έχει», δήλωσε η διοργανώτρια, Ραντόνια Μπλακότζεβικ.

Αν ένας διαγωνιζόμενος σηκωθεί όρθιος ή καθίσει, ακυρώνεται. Ωστόσο στους συμμετέχοντες επιτρέπεται να χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα, να διαβάζουν βιβλία και να δέχονται επισκέπτες. Φέτος όμως, οι κανονισμοί έχουν αλλάξει λίγο: επιτρέπεται ένα μικρό διάλειμμα 15 λεπτών κάθε 8 ώρες. Από τους 21 διαγωνιζόμενους που συμμετείχαν στον διαγωνισμό, απομένουν μόνο τέσσερις. «Είμαι εδώ για 800 ώρες», είπε η Λιντίγια Μάρκοβιτς, μια 23χρονη αισθητικός από την κοντινή πόλη Νικσίκ. «Θα σηκωθώ όταν βαρεθώ και δεν ξέρω πότε θα γίνει αυτό», συμπλήρωσε. «Είμαι υπερήφανη για τον εαυτό μου που άντεξα τόσο πολύ», είπε η Γκορντάνα Φιλίποβιτς, μια 36χρονη μαγείρισσα από ένα κοντινό χωριό. Πρόσθεσε μάλιστα πως «Ο άντρας μου μου λέει “είσαι σε διακοπές. Ξάπλωσε και απόλαυσέ το”».

Ο Τζόβαν Κρακάνιν, ένας 33χρονος διευθυντής μάρκετινγκ σε ποδοσφαιρικό σύλλογο στο Κρούσεβατς της Σερβίας, συμμετέχει για δεύτερη φορά. «Τώρα είμαι εδώ για τον εαυτό μου, για να αποδείξω τα όριά μου στον εαυτό μου και να φτάσω στο τέλος», λέει στο Γαλλικό Πρακτορείο. «Ελπίζω ότι θα μπορέσω να μεταφέρω αυτή την εμπειρία και την υπομονή στην πραγματική ζωή».

🛌 Welcome to the festival of laziness, organised in a small village in Montenegro.

The four finalists have been lying down for more than 800 hours, around a month. pic.twitter.com/XTQRnrCAzA

— NoComment (@nocomment) September 21, 2023