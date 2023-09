Ναγκόρνο Καραμπάχ εκεχειρία: «Περιμένουμε να διευθετηθεί ειρηνικά η κατάσταση», λέει ο Πούτιν

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία είναι σε επαφή με όλες τις πλευρές της σύγκρουσης στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, σύμφωνα με την ρωσική εφημερίδα Vedomosti. Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο, ο οποίος έκανε τις δηλώσεις αυτές στη διάρκεια συνάντησής του με τον υπουργό Εξωτερικών της Κίνας Ουάνγκ Γι, η Ρωσία αναμένει να επιτευχθεί μια ειρηνική διευθέτηση της κατάστασης στο Ναγκόρνο Καραμπάχ. Ο Πούτιν δήλωσε επίσης ότι η ρωσική ειρηνευτική δύναμη κάνει τα πάντα για να προστατεύσει τους αμάχους. Νωρίτερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας είχε ανακοινώσει την επίτευξη συμφωνίας για πλήρη εκεχειρία στον διαφιλονικούμενο θύλακα του Ναγκόρνο Καραμπάχ, προσθέτοντας ότι αυτή θα εφαρμοστεί σε συντονισμό με την ρωσική ειρηνευτική δύναμη.

Επίσης σημείωνε ότι οι Ρώσοι κυανόκρανοι συνέχιζαν το έργο τους στο Ναγκόρνο Καραμπάχ παρέχοντας κάθε δυνατή βοήθεια στους αμάχους και παραμένοντας σε στενή επαφή με όλες τις πλευρές. Στην κύρια βάση της ρωσικής ειρηνευτικής δύναμης βρίσκονταν τώρα 2.261 άμαχοι, εκ των οποίων 1.049 παιδιά, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο. Οι Αρμένιοι του αποσχισθέντα αζέρικου θύλακα του Ναγκόρνο Καραμπάχ ανακοίνωσαν ότι θα καταθέσουν σήμερα τα όπλα στο πλαίσιο εκεχειρίας που επετεύχθη με το Αζερμπαϊτζάν και τέθηκε σε ισχύ στις 12:00 ώρα Ελλάδος, κατόπιν ρωσικής μεσολάβησης, την επομένη επίθεσης που εξαπέλυσε το Μπακού στον διαφιλονικούμενο θύλακα.

Η Αρμενία “δεν συμμετείχε” στην σύνταξη της συμφωνίας εκεχειρίας που μόλις ανακοινώθηκε για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στην περιοχή του Ναγκόρνο Καραμπάχ, δήλωσε σήμερα ο Αρμένιος πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν, κρίνοντας ωστόσο “πολύ σημαντικό” να παύσουν οι μάχες. “Έχουμε λάβει γνώση της απόφασης των αρχών του Καραμπάχ να παύσουν τις εχθροπραξίες και να καταθέσουν τα όπλα”, δήλωσε σε διάγγελμά του προς το έθνος που μεταδόθηκε τηλεοπτικά, την επομένη της επίθεσης του Αζερμπαϊτζάν για την ανακατάληψη του διαφιλονικούμενου θύλακα. “Η Αρμενία δεν μετείχε στην σύνταξη” αυτής της συμφωνίας, η οποία έγινε “υπό την μεσολάβηση των ρωσικών δυνάμεων διατήρησης της ειρήνης”, διευκρίνισε ο Πασινιάν. Η χώρα του είναι παραδοσιακά σύμμαχος της Μόσχας, αλλά τους τελευταίους μήνες κατηγόρησε τους Ρώσους στρατιώτες για αδράνεια στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, προσεγγίζοντας ταυτοχρόνως τους Δυτικούς.

Όμως είναι “πολύ σημαντικό να διατηρηθεί η σταθερότητα και να ανασταλούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις” στην περιοχή, πρόσθεσε ο Αρμένιος πρωθυπουργός, ενώ ο θύλακας αυτός έχει ήδη βρεθεί στο κέντρο δύο συγκρούσεων ανάμεσα στην Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν. Ο Πασινιάν πρόσθεσε ότι ελπίζει να τερματιστεί “η στρατιωτική κλιμάκωση” και ότι οι ρωσικές δυνάμεις διατήρησης της ειρήνης “θα εκπληρώσουν πλήρως τις υποχρεώσεις τους”. “Η ένταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων μειώθηκε σημαντικά”, ωστόσο δεν “έπεσε στο μηδέν”, πρόσθεσε επίσης ο Πασινιάν, σημειώνοντας ότι η Αρμενία δεν έχει στρατιωτικές μονάδες στην περιοχή από τον Αύγουστο του 2021, μολονότι το Μπακού υποστηρίζει το αντίθετο.

